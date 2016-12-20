核心提示：深圳希玛林顺潮眼科医院是国内全力香港独资眼科专科医院，医院由国外眼科医生林顺潮医生创办，希玛技术与国外接轨，引进世界顶端设备，加盟经验丰富的医生，医院秉承“国外水平、港式管理、优质服务、合理收费”的宗旨，紧贴世界眼科发展新趋势。

哪家医院治疗黄斑病变效果好?很多得了黄斑等重大眼科疾病患者在接受治疗后得不到任何改善，他们有的会放弃治疗，也有的患者坚持不懈地在寻求不同的眼科医院，最终依然得不到改善。那是因为某些医院医生资历有限，并且医院没有病历研讨平台，医生完全没有一个提升的空间。

哪家医院治疗黄斑病变效果好?——推荐国内香港独资眼科专科医院

深圳希玛林顺潮眼科医院是国内香港独资眼科专科医院，医院以林顺潮院长为首，希玛眼科聘请最优秀的人才;医院长年为他们提供专业教育、培训及参与眼科学术研究的机会。

只有好的科研才能为病人带来希望全球病历交流是亚太眼科医学院委员会组织的世界病历研讨活动，为医生们提供了一个交流与探讨眼科界新技术及发展的平台，深圳希玛林顺潮眼科医院作为协办机构之一，将积极参与这项每周一次的研讨活动，为本院的重大疾病患者吸入一个安全有效的治疗技术。

林顺潮教授表示，希玛眼科和国外顾问及国外大型眼科中心等国外机构接轨，除了致力为患者提供优质的临床服务外，发挥自身科研优势，努力攻.克眼科大病、难病、新病也是我们的工作重心之一。透过视像会议，我们将定期与国外医生会诊，研究讨论各种疑难杂症，集思广益，务求为患者提供最适切的治疗。所以，久治不愈的患者朋友请放心，您可以到深圳希玛眼科医院就诊。

还有疑问？建议您根据自己的病情点击【在线咨询】进行详细了解！

【治疗黄斑】希玛眼科拥有多种国外先进治疗方案

黄斑病变常见的类型有：黄斑裂孔、黄斑前膜、黄斑变性、黄斑水肿等。深圳希玛林顺潮眼科医院紧跟国外眼科疾病新治疗，拥有海内外资深黄斑疾病治疗医生，通过内科和外科治疗黄斑病治疗效果好!

一、黄斑变性、黄斑水肿

目前治疗黄斑变性、黄斑水肿有光动力疗法、类固醇药物、抗血管内皮生长因子玻璃体注射治疗，适用于黄斑变性(退化)、黄斑水肿患者。希玛三种内科治疗方案联合使用，控制病情恶化，改善患者视力的鲜明度，效果更好。

二、黄斑裂孔、黄斑前膜

黄斑裂孔、黄斑前膜、黄斑劈裂患者轻则进行矩阵式激光治疗，重则进行玻璃体切除手术。 希玛采取一切防范措施，为类固醇玻璃体注射患者打造百级层流无菌手术室，手术室内恒温、恒湿、恒压，清新、洁净、舒适、无菌，实现百分百无菌操作，杜绝感染的机会，保证患者术后能更快更好的恢复

温馨提示：以上就是深圳眼科医院希玛眼科的介绍，因不能面对面患者，无法全面了解眼部病情，深圳希玛林顺潮眼科医院开通网上免费咨询平台，如有疑问建议您咨询【在线咨询】或拨打健康热线0755-83211885，希玛眼科医生全程为您服务!



