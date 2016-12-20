核心提示：深圳希玛林顺潮眼科医院是国内全力香港独资眼科专科医院，医院由国外眼科医生林顺潮医生创办，希玛技术与国外接轨，引进世界顶端设备，加盟经验丰富的医生，医院秉承“国外水平、港式管理、优质服务、合理收费”的宗旨，紧贴世界眼科发展新趋势。

国内哪家医院治疗黄斑裂孔好?黄斑裂孔严重损害患者的中心视力，目前手术是唯.一的治疗方法。在黄斑裂孔尚未对视网膜组织造成严重损伤时及早手术，有助于手术后视力的恢复。现代黄斑裂孔手术属微创手术，伤口细小，病人术後康复快。

黄斑前膜手术治疗主流1——微创玻璃体切除术宜早不宜迟

希玛医生介绍，发现黄斑裂孔只是发生视网膜的撕裂，然后被撕扯成孔状而并没有发生组织的丢失，只要修复撕裂、封闭裂孔，病人的视网膜将有机会复原，视力也可以恢复。

目前尚未有预防或者治疗黄斑裂孔的药物，玻璃体切除手术(Vitrectomy)仍是主要的治疗方法。在黄斑裂孔尚未对视网膜组织造成严重损伤时及早手术，有助于手术后视力的恢复。现代黄斑裂孔手术属微创手术，伤口细小，病人术后康复快。黄斑裂孔根据病变的位置、大小及病程进展分为四期，手术宜早不宜迟。

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黄斑裂孔的病情进展与治疗

一期：裂孔未完全穿透视网膜神经层。中央凹部分发生脱离为1a期

治疗：第【一】期的黃斑裂孔尚不需要手術治療。

二期：黄斑中心凹进一步脱离，中心凹陷消失,为1b期。

治疗：第二期病变中，视神经组织损失尚不明显，如及早手术封闭裂孔，视力恢复程度较佳

三期、四期：裂孔≥400微米 + 未发生玻璃体后脱离或

治疗：病变恶化至第叁及第四期，病人视力多已受到较大破坏，即使手术后裂孔封闭，视力恢復可能亦会未如理想

黄斑裂孔手术治疗主流2——撕掉视网膜内界膜，彻.底化解拉扯压力

现代黄斑裂孔手术已经进入微创无缝线时代，除了切除玻璃体，撕掉有疤痕的视网膜内界膜(Internal Limiting Membrane，ILM)也是主流方法。透过撕掉内界膜，可以更彻.底化解拉扯的压力。另外，还会在眼内灌注特别的气体以顶压裂孔，使其与後方视网膜组织保持贴合，而令裂孔能更好地癒合。

黄斑裂孔治疗，选择深圳希玛眼科医院

——国内香港独资眼科专科医院

深圳希玛林顺潮眼科医院是国内港资独资专业眼科医院，是一所专注于青光眼、白内障、视神经疾病、视网膜疾病、眼底疾病的大型国外化正规专业眼科医院。

医院与国外多家医院进行国外合作，整合国内外权威医生资源、先进医疗管理模式和服务理念，融贯全球前沿医疗设备技术精髓，凭借独特的"集成化国外医院"理念和卓越的权威医疗体系，打造中国多功能顶.级眼病医疗航母。

——国外眼科医生林顺潮教授亲自坐诊治疗黄斑裂孔

林顺潮是国外眼科教授，先后取得香港大学内外全科医学士学位、香港中文大学医学博士学位、英国皇家眼科学院院士及国外眼科科学院院士，被视为亚太眼科界主要领军人之一。

在黄斑裂孔治疗方面，希玛医院林顺潮院长有着丰富的临床诊疗经验，根据不同黄斑退化患者的个人病情制定最具针对性的治疗方案，临床治疗效果显著，深受广大患者的信任。

温馨提示：以上就是深圳眼科医院希玛眼科的介绍，因不能面对面患者，无法全面了解眼部病情，深圳希玛林顺潮眼科医院开通网上免费咨询平台，如有疑问建议您咨询【在线咨询】或拨打健康热线0755-83211885，希玛眼科医生全程为您服务!



