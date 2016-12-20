核心提示：深圳希玛林顺潮眼科医院是国内全力香港独资眼科专科医院，医院由国外眼科医生林顺潮医生创办，希玛技术与国外接轨，引进世界顶端设备，加盟经验丰富的医生，医院秉承“国外水平、港式管理、优质服务、合理收费”的宗旨，紧贴世界眼科发展新趋势。

在国内哪家医院治疗黄斑病变好?在国内，许多眼科机构甘愿原地踏步，但是希玛眼科医院的林顺潮首创先例，他受到西方国家的影响，愿意助力于中国临床医学，与国外接轨，引进了世界先进的医疗仪器和技术，专业治疗黄斑病变。

选择国内较权威眼底专科

深圳希玛眼科医院是在深圳市政府重点扶持下建立的一所集医疗、科研、保健和防盲治盲为一体的现代化多功能眼科医院，由国外眼科医生——林顺潮教授在CEPA(“更紧密经贸关系安排”)框架下建立起来的一所香港独资的大型国外化正规专业眼科医院。

希玛眼科眼底专科拥有高素质和梯队齐全的医师队伍，拥有多种国外先进的检查设备，能精.确检查眼部病变，协助医生作出准确诊断。另外，希玛国外顾问实力强大，掌握着新的眼科治疗技术。透过视像会议，我们将定期与国外医生会诊，研究讨论各种疑难杂症，集思广益，务求为患者提供最适切的治疗。

还有疑问？建议您根据自己的病情点击【在线咨询】进行详细了解！

国内哪家医院治疗黄斑病变好？

以下三点体现希玛在国内具有影响力眼科机构：

◆全球病例交流协辨机构

“全球病例交流”是由亚太眼科医学院常务委员会组织的世界病例研讨活动，为医生、研究人员提供了一个掌握眼科领域新发展动态的重要平台，而深圳希玛医院作为此次协辨机构之一。

◆国外眼科临床培训基地

希玛眼科医院是一家专业眼科医院，院内具备了所有高端医疗设备与国外人力资源，所以，中山大学中山眼科中心等各大医学院每年共派多名博士来希玛眼科接受培训。

◆疑难眼病学术科研中心

而好的科学研究，需要是开拓、创新的精神、良好的学术氛围，丰富的学术经验以及充裕的学术经费，在学术方面，希玛致力投身于开创优秀的科学研究项目，以之为临床医学助力向前。

温馨提示：以上就是深圳眼科医院希玛眼科的介绍，因不能面对面患者，无法全面了解眼部病情，深圳希玛林顺潮眼科医院开通网上免费咨询平台，如有疑问建议您咨询【在线咨询】或拨打健康热线0755-83211885，希玛眼科医生全程为您服务!



