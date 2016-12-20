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深圳治疗黄斑变性医院哪家好

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2016-12-20
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核心提示：深圳希玛林顺潮眼科医院是国内全力香港独资眼科专科医院，医院由国外眼科医生林顺潮医生创办，希玛技术与国外接轨，引进世界顶端设备，加盟经验丰富的医生，医院秉承“国外水平、港式管理、优质服务、合理收费”的宗旨，紧贴世界眼科发展新趋势。

　　深圳治疗黄斑变性医院哪家好?黄斑病变多发于中老年人，严重威胁视力健康，是眼底疑难杂病之一。不少视力下降、视物变形的患者到院检查才被告知是黄斑病变，有些患者很是惊讶，我怎么就得了黄斑病变了呢?下面一起来了解黄斑病变的原因。

　　黄斑病变的原因

　　深圳希玛眼科医院医生表示，眼睛黄斑病变可由遗传性病变、老年性改变、炎症性病变所引起，也可受其他眼底病变的累及。下面详细介绍黄斑病变的发病原因：

　　1、 年龄：年龄越大，发生黄斑病变的危险性越大;

　　2、 性别：女性湿性黄斑病变略多于男性;

　　3、 家族史：有些家族易患，尽管尚未发现该病的特异基因;

　　4、 患有高血压、糖尿病、高胆固醇血症、心血管疾病、肥胖病等人群易并发黄斑病变;

　　5、 吸烟、饮酒、营养缺乏(如胡萝卜素)也可引发黄斑病变;

　　6、 环境因素，暴露于蓝光和日光可诱发黄斑病变。

　　还有疑问？建议您根据自己的病情点击【在线咨询】进行详细了解！

　　黄斑病变的治疗主要有内科治疗与外科治疗，常见几种类型及治疗如下：

　　一、外科治疗(黄斑前膜、黄斑裂孔)：希玛眼科紧贴世界眼科发展新趋势，与国外接轨，引进了世界先进的医疗仪器和技术。治疗黄斑前膜与黄斑裂孔可透过25G/23G方式进行玻璃体切除手术(Pars Plana Vitrectomy)，伤口毋须缝线。当病人症状明显影响视力便可以考虑进行手术，如果没有自觉症状，可以暂时观察。

　　二、内科治疗(黄斑变性、黄斑水肿)：内科治疗的有黄斑变性、黄斑水肿。针对这些治疗，有不少突破，希玛眼科治疗与国外水平接轨，透过混合疗法，即结合光动力疗法、类固醇玻璃体注射及抗血管生长因子玻璃体注射三管齐下，可达至更佳的治疗效果。

　　混合疗法需要临床经验丰富的医生根据患者的检查诊断报告做出正确的搭配。希玛国外的眼科医生林顺潮教授有丰富的临床经验、严格根据患者的特殊病情进行个性化治疗。

　　温馨提示：以上就是深圳眼科医院希玛眼科的介绍，因不能面对面患者，无法全面了解眼部病情，深圳希玛林顺潮眼科医院开通网上免费咨询平台，如有疑问建议您咨询【在线咨询】或拨打健康热线0755-83211885，希玛眼科医生全程为您服务!


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