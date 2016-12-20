核心提示：深圳希玛林顺潮眼科医院是国内全力香港独资眼科专科医院，医院由国外眼科医生林顺潮医生创办，希玛技术与国外接轨，引进世界顶端设备，加盟经验丰富的医生，医院秉承“国外水平、港式管理、优质服务、合理收费”的宗旨，紧贴世界眼科发展新趋势。

治疗黄斑裂孔比较好的医院?黄斑裂孔是一种失明率很高的疾病。黄斑部位的病变每天都在变化，按照黄斑裂孔发展的程度可划分为四个阶段，在黄斑裂孔发展的中后期治疗效果很难预测，所以黄斑裂孔的治疗拖不得，拖一天治疗效果少一分，不容忽视

1，治疗黄斑裂孔——玻璃体切除手术为主，多种方案并存

(1)目前尚未有预防或者治疗黄斑裂孔的药物，玻璃体切除手术仍是主要的治疗方法。

(2)除了切除玻璃体，撕掉有疤痕的视网膜内界膜也是主流方法。透过撕掉内界膜，可以更彻.底化解拉扯的压力。

(3)另外，还会在眼内灌注特别的气体(多数是C3F8)以顶压裂孔，使其与後方视网膜组织保持贴合，而令裂孔能更好地癒合

还有疑问？建议您根据自己的病情点击【在线咨询】进行详细了解！

2，深圳希玛林顺潮眼科医院——专注黄斑疾病治疗的眼科专科医院

深圳希玛林顺潮眼科医院是在深圳市政府重点扶持下建立的一所集医疗、科研、保健和防盲治盲为一体的现代化多功能港资独资专业眼科医院，是全国首屈一指的眼部疾病医生会诊和治疗中心。

(1)希玛开创性科研，国外顾问团定期医生会诊全国独有

希玛眼科和国外顾问及国外大型眼科中心等国外机构接轨，除了致力为患者提供优质的临床服务外，发挥自身科研优势，努力攻.克眼科大病、难病、新病也是我们的工作重心之一。

透过视像会议，我们将定期与国外医生会诊，研究讨论各种疑难杂症，集思广益，务求为患者提供最适切的治疗

(2)专业的医疗团队，让患者安心

希玛眼科医院拥有一支资深专业的医疗团队，汇集了香港、内地和海外多名资历深、技术高和经验丰富的眼科医生。

(3)世界先进的医疗仪器和技术，舒适的就医环境助力您的治疗

深圳希玛林顺潮眼科医院是国内香港独资眼科专科医院，医院引进了世界先进的医疗仪器和技术。配备设施齐全的5间国外化标准眼科手术室，开放、环境舒适并拥有30多张病床的住院部，以应患者的需求，提供住院或日间手术服务。

希玛眼科秉承"国外水平、港式管理、优质服务、合理收费"的宗旨，紧贴世界眼科发展新趋势，以亲切至诚的态度，严谨的专业操守和优质的医疗及护理服务，为病人提供多元化的专业眼科一站式服务。

温馨提示：以上就是深圳眼科医院希玛眼科的介绍，因不能面对面患者，无法全面了解眼部病情，深圳希玛林顺潮眼科医院开通网上免费咨询平台，如有疑问建议您咨询【在线咨询】或拨打健康热线0755-83211885，希玛眼科医生全程为您服务!



