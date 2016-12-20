39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 深圳希玛林顺潮眼科医院 > 正文
综合
问医生

深圳哪家医院治疗黄斑病变

新闻文章排行榜
2016-12-20
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：深圳希玛林顺潮眼科医院进行黄斑疾病治疗，一直坚持专业、资深、临床经验丰富医生亲诊，确保手术安全及手术质量。希玛院长--林顺潮教授是国外眼科医生，现任亚太眼科医学院会长、亚太玻璃体视网膜学会秘书长、中山大学特聘教授及眼科国家重点实验室主任、中山大学眼科医院名誉院长，是亚太眼科界主要领军人之一。

　　深圳哪家医院治疗黄斑病变?黄斑病变是一种难治、危害较大的眼底疾病，黄斑病变除了致盲、生活不能自理，这类病人普遍存在心理问题。因此，必须重视黄斑病变，了解病因，尽早治疗畅享健康视界。

　　眼睛为什么会得黄斑病变

　　深圳希玛眼科医院医生表示，眼睛黄斑病变可由遗传性病变、老年性改变、炎症性病变所引起，也可受其他眼底病变的累及。下面详细介绍黄斑病变的发病原因：

　　1、 年龄：年龄越大，发生黄斑病变的危险性越大;

　　2、 性别：女性湿性黄斑病变略多于男性;

　　3、 家族史：有些家族易患，尽管尚未发现该病的特异基因;

　　4、 患有高血压、糖尿病、高胆固醇血症、心血管疾病、肥胖病等人群易并发黄斑病变;

　　5、 吸烟、饮酒、营养缺乏(如胡萝卜素)也可引发黄斑病变;

　　6、 环境因素，暴露于蓝光和日光可诱发黄斑病变。

　　还有疑问？建议您根据自己的病情点击【在线咨询】进行详细了解！

　　希玛眼科国外领先疗法攻.克各类黄斑病变

　　不同的黄斑疾病，治疗的方法也不同，希玛眼科根据国外标准，透过微创玻切手术、激光光凝、光动力疗法、类固醇玻璃体注射及抗VEGF等多管齐下，这种混合疗法可达至更佳的治疗效果。

　　林顺潮教授专攻黄斑疾病，揪出黄斑类型因症施治!

　　深圳希玛林顺潮眼科医院进行黄斑疾病治疗，一直坚持专业、资深、临床经验丰富医生亲诊，确保手术安全及手术质量。希玛院长--林顺潮教授是国外眼科医生，现任亚太眼科医学院会长、亚太玻璃体视网膜学会秘书长、中山大学特聘教授及眼科国家重点实验室主任、中山大学眼科医院名誉院长，是亚太眼科界主要领军人之一。

　　林教授治疗黄斑病变有着丰富的临床诊疗经验，根据不同黄斑退化患者的个人病情制定最具针对性的治疗方案，临床治疗效果显著，一直深受患者的好评。

　　温馨提示：以上就是深圳眼科医院希玛眼科的介绍，因不能面对面患者，无法全面了解眼部病情，深圳希玛林顺潮眼科医院开通网上免费咨询平台，如有疑问建议您咨询【在线咨询】或拨打健康热线0755-83211885，希玛眼科医生全程为您服务!


分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答

推荐医院更多

39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国领先的健康门户网站　Copyright © 2000-2016　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈