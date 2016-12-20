核心提示：深圳希玛林顺潮眼科医院进行黄斑疾病治疗，一直坚持专业、资深、临床经验丰富医生亲诊，确保手术安全及手术质量。希玛院长--林顺潮教授是国外眼科医生，现任亚太眼科医学院会长、亚太玻璃体视网膜学会秘书长、中山大学特聘教授及眼科国家重点实验室主任、中山大学眼科医院名誉院长，是亚太眼科界主要领军人之一。

深圳哪家医院治疗黄斑病变?黄斑病变是一种难治、危害较大的眼底疾病，黄斑病变除了致盲、生活不能自理，这类病人普遍存在心理问题。因此，必须重视黄斑病变，了解病因，尽早治疗畅享健康视界。

眼睛为什么会得黄斑病变

深圳希玛眼科医院医生表示，眼睛黄斑病变可由遗传性病变、老年性改变、炎症性病变所引起，也可受其他眼底病变的累及。下面详细介绍黄斑病变的发病原因：

1、 年龄：年龄越大，发生黄斑病变的危险性越大;

2、 性别：女性湿性黄斑病变略多于男性;

3、 家族史：有些家族易患，尽管尚未发现该病的特异基因;

4、 患有高血压、糖尿病、高胆固醇血症、心血管疾病、肥胖病等人群易并发黄斑病变;

5、 吸烟、饮酒、营养缺乏(如胡萝卜素)也可引发黄斑病变;

6、 环境因素，暴露于蓝光和日光可诱发黄斑病变。

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希玛眼科国外领先疗法攻.克各类黄斑病变

不同的黄斑疾病，治疗的方法也不同，希玛眼科根据国外标准，透过微创玻切手术、激光光凝、光动力疗法、类固醇玻璃体注射及抗VEGF等多管齐下，这种混合疗法可达至更佳的治疗效果。

林顺潮教授专攻黄斑疾病，揪出黄斑类型因症施治!

深圳希玛林顺潮眼科医院进行黄斑疾病治疗，一直坚持专业、资深、临床经验丰富医生亲诊，确保手术安全及手术质量。希玛院长--林顺潮教授是国外眼科医生，现任亚太眼科医学院会长、亚太玻璃体视网膜学会秘书长、中山大学特聘教授及眼科国家重点实验室主任、中山大学眼科医院名誉院长，是亚太眼科界主要领军人之一。

林教授治疗黄斑病变有着丰富的临床诊疗经验，根据不同黄斑退化患者的个人病情制定最具针对性的治疗方案，临床治疗效果显著，一直深受患者的好评。

温馨提示：以上就是深圳眼科医院希玛眼科的介绍，因不能面对面患者，无法全面了解眼部病情，深圳希玛林顺潮眼科医院开通网上免费咨询平台，如有疑问建议您咨询【在线咨询】或拨打健康热线0755-83211885，希玛眼科医生全程为您服务!



