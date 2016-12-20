深圳治疗黄斑病变的医院哪家好

核心提示：深圳希玛林顺潮眼科医院是国内全力香港独资眼科专科医院，医院由国外眼科医生林顺潮医生创办，希玛技术与国外接轨，引进世界顶端设备，加盟经验丰富的医生，医院秉承“国外水平、港式管理、优质服务、合理收费”的宗旨，紧贴世界眼科发展新趋势。

深圳治疗黄斑病变医院哪家好?黄斑区是视网膜的一个重要区域，主要负责精细视觉及色觉等功能，黄斑一旦出现病变，这些功能将受到严重的影响，严重还有可能失明。

希玛眼科国外领先疗法攻.克各类黄斑病变

不同的黄斑疾病，治疗的方法也不同，希玛眼科根据国外标准，透过微创玻切手术、激光光凝、光动力疗法、类固醇玻璃体注射及抗VEGF等多管齐下，这种混合疗法可达至更佳的治疗效果。

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【深圳希玛林顺潮眼科】黄斑病变实力显著

一、高端诊疗设备

希玛眼科医院遵循“好的仪器会给患者带来更好的治疗”这一理念，致力把医院建成世.界级医疗水平的国内高端医疗中心，分别选用了世界最为先进的各种眼科检查治疗仪器设备。医院现有的各种检查治疗仪器46套均由美国、德国、日本、芬兰等各大厂家生产制造，仪器精.确的使用功能，保证医生诊断的准确性和手术的可靠性，给患者获得优质的治疗效果。

二、国外水准医生

林顺潮是国外眼科教授，他擅长各种眼科疑难杂症，包括视网膜、复杂性青光眼、黄斑病变等疾病。他不仅入选了2014年年度世界最有影响力眼科100强风云榜人物，还接任亚太眼科医学院会长。

林顺潮教授被形容为典型的工作狂，他对通过手术帮助病人重见光明有一种热爱，即便是已经成为亚太眼科界领军人物之一，担任了亚太眼科医学院会长一职，依然不忘初心，坚持在临床一线看诊，并亲自为病人做手术。

三、全球眼科医生库

深圳希玛林顺潮眼科医院是“全球眼科查房”远程会议的主要成员单位之一，对新的治疗技术和理念，复杂性眼病的研究进展，都能在第.一时间掌握，始终走在国外眼科的最前沿。

温馨提示：以上就是深圳眼科医院希玛眼科的介绍，因不能面对面患者，无法全面了解眼部病情，深圳希玛林顺潮眼科医院开通网上免费咨询平台，如有疑问建议您咨询【在线咨询】或拨打健康热线0755-83211885，希玛眼科医生全程为您服务!



