核心提示：深圳希玛林顺潮眼科医院是国内全力香港独资眼科专科医院，医院由国外眼科医生林顺潮医生创办，希玛技术与国外接轨，引进世界顶端设备，加盟经验丰富的医生，医院秉承“国外水平、港式管理、优质服务、合理收费”的宗旨，紧贴世界眼科发展新趋势。

治疗黄斑裂孔哪家医院好?黄斑裂孔常见于年长者和深近视人群。病人中央视力下降，出现暗点，或者出现影像变形等，可以严重影响视力。现在黄斑裂孔不再是无法治疗的致盲性疾病。深圳希玛林顺潮眼科医院的微创玻璃体切除手术用于治疗黄斑裂孔效果良好。

治疗黄斑裂孔——微创玻璃体切除手术为主，多种方案并存

(1)目前尚未有预防或者治疗黄斑裂孔的药物，微创玻璃体切除手术仍是主要的治疗方法。

(2)除了切除玻璃体，撕掉有疤痕的视网膜内界膜也是主流方法。透过撕掉内界膜，可以更彻.底化解拉扯的压力。

(3)另外，还会在眼内灌注特别的气体(多数是C3F8)以顶压裂孔，使其与後方视网膜组织保持贴合，而令裂孔能更好地癒合

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玻璃体切除术

特别注意：结合非接触式显微手术系统采用25G/23G微创玻璃体切除手术，是希玛治疗玻璃体脱落的特色，手术视野更为清晰广阔，定位更准确、精细，手术创口更小(小于4mm)，速度更快更安全，提高了手术成功率，术后效果更佳。

希玛林顺潮眼科医院，专业治疗眼底疾病

深圳希玛林顺潮眼科医院是在深圳市政府重点扶持下建立的一所集医疗、科研、保健和防盲治盲为一体的现代化多功能港资独资专业眼科医院，是全国首屈一指的眼部疾病医生会诊和治疗中心。

深圳希玛林顺潮眼科医院由国外眼科医生林顺潮医生创办，希玛眼科资深医疗团队来自香港、内地和海外，他们不但拥有不同专才，而且都是资历深、技术高和经验丰富的眼科医生。

眼底疾病专科是希玛眼科医院的重点骨干学科，技术力量雄厚，临床技术水平均达到国外领先地位。林顺潮教授亲自接诊并实施手术，具有治疗视网膜脱落、糖网病、玻璃体等眼底外科的丰富诊断和治疗经验，林教授均有上万例成功手术经验。

温馨提示：以上就是深圳眼科医院希玛眼科的介绍，因不能面对面患者，无法全面了解眼部病情，深圳希玛林顺潮眼科医院开通网上免费咨询平台，如有疑问建议您咨询【在线咨询】或拨打健康热线0755-83211885，希玛眼科医生全程为您服务!



