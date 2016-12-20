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黄斑裂孔手术需要多少钱?黄斑裂孔是指黄斑部视网膜内界膜至感光细胞层发生的组织缺损, 严重损害患者的中心视力。其潜伏期有急有慢，有些病症的发展过程可长达几年甚至十几年，而对于某些急性的病症如若抢救不及，即可致盲;所以人们需要对眼底疾病引起重视。

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什么是黄斑裂孔?黄斑裂孔的症状：

一、眼底表现：黄斑区见圆形或椭圆形的暗红区，边界清晰，基底不平，可有黄色沉着物。可见到底部脉络膜结构。裂隙灯检查在裂孔处可见裂隙光带错位不在一个平面上，裂孔大小约1/6~1pd、

二、荧光眼底血管造影：早期脉络膜荧光升高，中期高荧光，表现为窗样缺损，光学相干性断层成像术准确性更高。

三、中心视力明显减退：患者会感觉中心视力的明显下降、视物色暗、变形等。

四、可并发视网膜脱离。

什么是黄斑裂孔?引起黄斑裂孔的原因：

一、外伤：严重的眼球震荡或挫伤可使正常的黄斑破裂，从而产生裂孔。

二、变性：高度近视、老年性退行性病变、性视网膜脉络膜病变和血管性疾病，如视网膜中央静脉阻塞等，都可以引起黄斑部囊样变性，囊壁逐渐变薄，最终破裂形成黄斑裂孔。

三、特发性黄斑裂孔：在此类患者中，心血管病的发病率高，因此认为，黄斑裂孔的发病可能现脉络膜缺血有关。另外在用雌激素治疗或行子宫切除术后的患者，黄斑裂孔的发病率较高，故认为，性激素可能与黄斑裂孔的发病有关。

黄斑裂孔的治疗：25/23G微创玻切术成国外主流

希玛眼科医生介绍，黄斑裂孔有效治疗方法是手术治疗。黄斑裂孔一旦发生对视力损害严重，随着发病年限的延长，裂孔会发展扩大，因此多主张及时进行手术干预，进行玻璃体切除手术。

希玛眼科医院紧贴世界眼科发展新趋势，透过国外新技术25G/23G方式进行玻璃体切除手术(Pars Plana Vitrectomy)治疗黄斑裂孔，伤口毋须缝线。

另外，撕掉有疤痕的视网膜内界膜也是主流方法。透过撕掉内界膜，可以更彻.底化解拉扯的压力。然后还会在眼内灌注特别的气体(多数是C3F8)以顶压裂孔，使其与后方视网膜组织保持贴合，而令裂孔能更好地愈合。

温馨提示：以上就是深圳眼科医院希玛眼科的介绍，因不能面对面患者，无法全面了解眼部病情，深圳希玛林顺潮眼科医院开通网上免费咨询平台，如有疑问建议您咨询【在线咨询】或拨打健康热线0755-83211885，希玛眼科医生全程为您服务!



