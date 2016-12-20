核心提示：深圳希玛林顺潮眼科医院进行黄斑疾病治疗，一直坚持专业、资深、临床经验丰富医生亲诊，确保手术安全及手术质量。希玛院长——林顺潮教授是国外眼科医生，现任亚太眼科医学院会长、亚太玻璃体视网膜学会秘书长、中山大学特聘教授及眼科国家重点实验室主任、中山大学眼科医院名誉院长，是亚太眼科界主要领军人之一。

眼睛黄斑裂孔手术多少钱?黄斑裂孔是危害眼睛比较大的眼部疾病，如果不及时治疗不仅导致视力下降，严重的还会导致失明，下面我们需要了解其形成的原因，早早的发现并治疗黄斑裂孔。

希玛眼科医生介绍，黄斑裂孔有效治疗方法是手术治疗。黄斑裂孔一旦发生对视力损害严重，随着发病年限的延长，裂孔会发展扩大，因此多主张及时进行手术干预，进行玻璃体切除手术。

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希玛眼科医院紧贴世界眼科发展新趋势，透过国外新技术25G/23G方式进行玻璃体切除手术(Pars Plana Vitrectomy)治疗黄斑裂孔，伤口毋须缝线。

另外，撕掉有疤痕的视网膜内界膜也是主流方法。透过撕掉内界膜，可以更彻.底化解拉扯的压力。然后还会在眼内灌注特别的气体(多数是C3F8)以顶压裂孔，使其与后方视网膜组织保持贴合，而令裂孔能更好地愈合。

深圳希玛林顺潮眼科医院——专注黄斑疾病治疗的眼科专科医院

深圳希玛林顺潮眼科医院是在深圳市政府重点扶持下建立的一所集医疗、科研、保健和防盲治盲为一体的现代化多功能港资独资专业眼科医院，是全国首屈一指的眼部疾病医生会诊和治疗中心。

(1)希玛开创性科研，国外顾问团定期医生会诊全国独有

希玛眼科和国外顾问及国外大型眼科中心等国外机构接轨，除了致力为患者提供优质的临床服务外，发挥自身科研优势，努力攻.克眼科大病、难病、新病也是我们的工作重心之一。

透过视像会议，我们将定期与国外医生会诊，研究讨论各种疑难杂症，集思广益，务求为患者提供最适切的治疗。

(2)国外眼底医生林顺潮教授专攻黄斑疾病，因症施治!

深圳希玛林顺潮眼科医院进行黄斑疾病治疗，一直坚持专业、资深、临床经验丰富医生亲诊，确保手术安全及手术质量。希玛院长——林顺潮教授是国外眼科医生，现任亚太眼科医学院会长、亚太玻璃体视网膜学会秘书长、中山大学特聘教授及眼科国家重点实验室主任、中山大学眼科医院名誉院长，是亚太眼科界主要领军人之一。

林教授治疗黄斑病变有着丰富的临床诊疗经验，根据不同黄斑退化患者的个人病情制定最具针对性的治疗方案，临床治疗效果显著，一直深受患者的好评。

(3)世界先进的医疗仪器和技术，舒适的就医环境助力您的治疗

深圳希玛林顺潮眼科医院是国内香港独资眼科专科医院，医院引进了世界先进的医疗仪器和技术。配备设施齐全的5间国外化标准眼科手术室，开放、环境舒适并拥有30多张病床的住院部，以应患者的需求，提供住院或日间手术服务。

温馨提示：以上就是深圳眼科医院希玛眼科的介绍，因不能面对面患者，无法全面了解眼部病情，深圳希玛林顺潮眼科医院开通网上免费咨询平台，如有疑问建议您咨询【在线咨询】或拨打健康热线0755-83211885，希玛眼科医生全程为您服务!



