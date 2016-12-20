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如何治黄斑裂孔

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2016-12-20
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核心提示：林教授擅长各种眼科疾病的诊断与治疗，有着丰富的临床诊疗经验，曾获世界最有影响力眼科人物100强以及亚太眼科医院颁发的终身荣誉奖，影响非凡。在黄斑裂孔治疗方面，林教授根据不同患者的个人病情制定最具针对性的治疗方案，临床治疗效果显著，深受广大患者的信任。

　　如何治黄斑裂孔?黄斑裂孔有效治疗方法是手术治疗。黄斑裂孔一旦发生对视力损害严重，随着发病年限的延长，裂孔会发展扩大，因此多主张及时进行手术干预，进行玻璃体切除手术。

　　黄斑裂孔指的是黄斑区域出现视网膜缺损病变，让患者常出现中央视力下降，出现暗点，或者出现影像变形等情况，可以严重影响视力。

　　深圳希玛林顺潮眼科医院是一所专注于眼科疾病治疗的高端港资医院，沿采香港优质的医疗技术及理念，紧跟国外眼科新治疗研究，掌握黄斑裂孔治疗新动态，为内地患者提供专业的国外化水准的黄斑疾病治疗!

　　黄斑裂孔不能拖延，需及早手术治疗!

　　黄斑裂孔会逐渐撕裂、变大，根据病情的发展可分为四个时期，对眼睛的黄斑区造成损害。每一个时期的严重程度及症状不同，具体如下：

　　希玛院长——林顺潮教授提醒：当裂孔恶化至第二至四期就需要考虑手术，其中第二期病变中，视神经组织损失尚不明显，如及早手术封闭裂孔，视力恢复程度较佳。

　　还有疑问？建议您根据自己的病情点击【在线咨询】进行详细了解！

　　国外新技术——25/23G玻璃体切除术微创治疗黄斑裂孔，让患者重见光明!

　　希玛眼科医院与国外接轨，引进了世界先进的医疗仪器和技术，采用25G/23G玻璃体切除手术治疗黄斑裂孔，手术创口更小(小于1mm，术后无需缝合)更安全，提高了手术成功率;此外，希玛临床经验丰富的眼底医生通过先进设备透过眼底撕掉内界膜，可以更彻.底化解拉扯的压力。

　　另外，还会在眼内灌注特别的气体以顶压裂孔，使其与后方视网膜组织保持贴合，而令裂孔能更好地愈合。

　　希玛眼底疾病专科：全国首屈一指的眼底病医生会诊和治疗中心!

　　深圳希玛林顺潮眼科医院是国内香港独资眼科专科医院，医院由国外眼科医生——林顺潮教授在CEPA(“更紧密经贸关系安排”)框架下建立的一所集医疗、科研、保健和防盲治盲为一体的现代化多功能眼科医院。

　　1、深圳正规、专业的眼科医院。

　　希玛眼科遵循“好的仪器会给患者带来更好的治疗”理念，选用了世界最为先进的各种眼科检查治疗仪器设备，保证医生诊断的准确性和手术的可靠性，给患者获得优质的治疗效果。

　　2、海内外资深黄斑疾病治疗医生坐诊，手术经验丰富技术精湛!

　　眼底疾病专科是医院的重点骨干学科，拥有海内外声誉卓著、技术精湛的医生，技术力量雄厚，临床技术水平均达到国外领先地位。

　　其中，黄斑裂孔是由国外的眼科医生——林顺潮教授亲自接诊并实施手术。林教授是国外眼科医生，现任亚太眼科医学院会长、亚太玻璃体视网膜学会秘书长、中山大学特聘教授及眼科国家重点实验室主任、中山大学眼科医院名誉院长，被视为亚太眼科界主要领军人之一。

　　林教授擅长各种眼科疾病的诊断与治疗，有着丰富的临床诊疗经验，曾获世界最有影响力眼科人物100强以及亚太眼科医院颁发的终身荣誉奖，影响非凡。在黄斑裂孔治疗方面，林教授根据不同患者的个人病情制定最具针对性的治疗方案，临床治疗效果显著，深受广大患者的信任。

　　3、深圳市医保定点单位，收费透明合理!

　　希玛眼科是深圳市医保定点眼科医院，严格执行深圳市物价局收费标准，收费按物价局的有关规定执行，不存在乱收费的现象，所有检查费、麻醉费、手术费、药费等均按照物价部门标准严格执行，不会存在任何异议，并且所有收费标准均可查询。

　　4、实行初诊医生负责制。

　　眼底疾病专科实行门诊-手术-病房一条龙服务，即医生出诊后，有需要手术住院的患者，随即安排住院，无须其它环节，实行初诊医生负责制，大大方便了患者。

　　温馨提示：以上就是深圳眼科医院希玛眼科的介绍，因不能面对面患者，无法全面了解眼部病情，深圳希玛林顺潮眼科医院开通网上免费咨询平台，如有疑问建议您咨询【在线咨询】或拨打健康热线0755-83211885，希玛眼科医生全程为您服务!


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