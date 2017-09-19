核心提示：深圳治疗月经不调哪里好？月经不调的治疗对于女性朋友来说是比较烦恼的，因为月经不调治疗后稍有不注意就容易反复发作，给患者的身体健康和正常生活带来比较大的影响。所以，女性朋友在治疗月经不调时，就要注意选择一家好的医院，将疾病完完全全的给祛除了。那么，深圳治疗月经不调哪里好？来听听同仁专家的介绍是什么吧。

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深圳治疗月经不调哪里好

深圳同仁妇产医院专注女性健康，医院妇科中心有月经疾病专业，医师临床经验丰富，为患者进行科学诊疗，帮助女性精细找出月经异常的原因，针对性治疗，将病因快速消除，恢复女性生殖器官的健康，是深圳女性朋友治疗月经疾病等妇科疾病的专业医院。

深圳同仁妇产医院专家致力钻研的内分泌平衡疗法治疗女性月经不调独具特色

1、内分泌平衡疗法辨证施治：以中药调理为主，根据每个人的身体情况进行辩证论治，通过调理气血、化瘀散结、补益冲任著手，调理女性各脏器功能，从而调节内分泌均衡。

2、调整月经的生理周期：根据女性个体不同的生理周期，通过采用不同的药物进行针对性调整，促进卵巢内卵泡正常发育和排卵，促进子宫血液循环，改善宫腔内环境，增强其生理功能。

3、针对病因个性化治疗：如青春期发育不良、更年期内分泌失调、多囊卵巢、子宫内膜炎、子宫肌瘤、卵巢囊肿、甲状腺功能异常等造成的内分泌紊乱性月经不调，以及人流和产后月经不调等不同病因，个性化方案调和女性体内激素平衡，让月经恢复正常的生理规律。

4、更新体内代谢瘀积：内分泌平衡疗法辅以物理治疗，快速消除患者体内代谢瘀积，平衡气血，使雌、孕激素的分泌水平趋于理想的生理状态，调理女性月经不调疗效独到。

温馨提示：深圳同仁妇产医院以“真诚为本，用心服务”为服务理念，真诚服务每一位患者。通过在线咨询的方式，患者可以提前针对自己的病情进行咨询。此外，网上预约，还可以免挂号费，更可以优先安排医生为您亲诊，省去排队的繁琐，方便大家的就医。