核心提示：白癜风由于风邪袭表，腠理不密，气血失和而发。多见于青壮年，亦见于儿童及老人。可发于任何部位，症见大小不等之乳白色斑块，与正常皮色分界明显，周围皮色较深，斑内白发变白，部份白斑中央有褐色斑疹或淡红色丘疹，经过缓慢，常经久不退。给患者带来了心理压力。

生活中要预防白癜风的关键在哪里呢？在生活中，人们往往对白癜风不够了解。白癜风不仅易发现、难治疗，也是一种影响皮肤美观的皮肤性疾病，生活中很多人都在被白癜风困扰着，很多患者因为自身病情出现心理障碍，对生活和工作带来影响，为了避免白癜风的侵袭，生活中及时预防此病很关键。白癜风一定要防治结合，才能摆脱，那么，日常生活中要预防白癜风的关键在哪里呢？下面，我们听听白癜风专家为我们做出的介绍。

白癜风由于风邪袭表，腠理不密，气血失和而发。多见于青壮年，亦见于儿童及老人。可发于任何部位，症见大小不等之乳白色斑块，与正常皮色分界明显，周围皮色较深，斑内白发变白，部份白斑中央有褐色斑疹或淡红色丘疹，经过缓慢，常经久不退。给患者带来了心理压力。

减少电脑辐射。减少电脑辐射的方法为：调整好电脑的亮度，注意将电脑屏幕的亮度调低，因为电脑的亮度越大，相应的辐射也就越大，在平时使用电脑时，还要注意与电脑保持一段距离，这样也是降低电脑辐射的一个很常用的方法。尤其是现代的办公室，几乎离不开电脑，虽然，电脑辐射不会直接造成白癜风，但养成良好的健康习惯，是每个白癜风患者都应该做到的。白癜风患者一定要重视起来。

饮食方面：白癜风患者也可以多吃一些酪氨酸、微量元素、矿物质丰富的食物，忌口的食物主要是辛辣食物、发物等。白癜风饮食需要遵从的一个重要原则就是营养均衡，千万不要过分注重忌口，而导致营养不良，免疫力下降。

注意防晒：夏天紫外线过于强烈，过量照射会加速黑色素细胞的消耗，使黑素细胞中堆积大量有毒物质，对细胞造成损伤，白癜风患者皮肤尤其敏感，因此一定要做好适当的防晒措施，不要让肌肤直接暴晒在烈日下，并使用适合肤质、适合场地的防晒品，帽子、阳伞、长袖外衣等也能较有效地阻挡紫外线的伤害。白癜风患者一定要做好预防工作。

生活中要预防白癜风的关键在哪里呢？对于生活上如何预防白癜风的介绍，相信大家也是有了一个了解，大家在生活中也可以从以上方面做好白癜风的预防。最后，祝您可以早日康复。