核心提示：阳光对于白癜风患者来说是一把双刃剑。经常晒太阳由于白癜风的发生，是因为受遗传、免疫、精神等因素的影响，引起局部皮肤和毛囊内黑色素合成出现障碍。而阳光中的紫外线能促进黑色素代谢，所以适当晒太阳，能使黑色素细胞转移到皮层中，使肤色加深，从而有利于白癜风的治疗。但在炎热的夏季，阳光中的紫外线反而能抑制黑色素的代谢，不利于黑色素的合成，所以，夏日应避免阳光的照射。外出时，一定要做好防晒措施。

白癜风患者怎样才能做好日常的保健呢？其实白癜风的治疗光靠常规的治疗方法也是不够的，其实日常的保健也是非常重要的。一般白癜风在临床治疗期如不加注意，或护理不当会引起白斑扩散，而患者发病后不及时进行临床治疗，对病情不加重视，也会引起白斑的扩散，因此白癜风患者在进行治疗时，一定要注意白癜风的保健。那么白癜风患者怎样才能做好日常的保健呢？下面我们就一起简单的了解一下白癜风保健的一些注意事项。

阳光对于白癜风患者来说是一把双刃剑。经常晒太阳由于白癜风的发生，是因为受遗传、免疫、精神等因素的影响，引起局部皮肤和毛囊内黑色素合成出现障碍。而阳光中的紫外线能促进黑色素代谢，所以适当晒太阳，能使黑色素细胞转移到皮层中，使肤色加深，从而有利于白癜风的治疗。但在炎热的夏季，阳光中的紫外线反而能抑制黑色素的代谢，不利于黑色素的合成，所以，夏日应避免阳光的照射。外出时，一定要做好防晒措施。

日常心态的调整：心理问题也是白癜风的保健中要关注的。白癜风患者由于精神负担和心理压力较重，在生活中有不如意、不顺利的时候，较健康人更易丧失信心和生活下去的勇气。因此，白癜风患者要重视心理素质的修养，学会调适异常情绪，解除心里矛盾和压力，这对个人的工作生活和早日康。很多人的烦恼是由于对于生活的期望值过高而造成的，一旦这些期望没能实现，烦恼也就随之而来。因此，正确的面对现实，不要一味固执，能屈能伸。

如今的化学物品大多含有对人体有害的物质。避免接触化学物质：尤其酚及酚类化合物，如氢醌单苯醚(取代酚的一种)，被用做橡胶的抗氧化剂，经常接触橡胶制品如橡胶手套，橡胶鞋带等，常引起局部脱色而出现白斑，而且在远隔部位也发生白斑损害。以氢醌单苯醚为主要成分的祛斑膏，亦可引起面部或手部白斑。因此，白癜风患者要避免接触这些物品。

白癜风患者怎样才能做好日常的保健呢？专家提醒：饮食对于白癜风的治疗是非常重要的。合理饮食，注意休息，根据白癜风患者病情和身体状况，多进食高蛋白、低脂、低糖和维生素B族含量高的食品，小心有的食物可加重病情。注意休息，劳逸结合，睡眠充足。多参加有益身心健康的文体活动，但娱乐时间不宜过长，运动量不宜过大。这些都是常见的白癜风保健方法，希望广大患者能多多注意，更好的护理白癜风，远离白癜风的困扰。