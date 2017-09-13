39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 苏州瑞金白癜风门诊部 > 正文
综合
问医生

白癜风患者适合吃哪些鱼类

新闻文章排行榜
2017-09-13苏州瑞金白癜风专家
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：　我们都知道，鱼类含有极其丰富的营养物质，尤其是带鱼，带鱼属鱼科动物，又名海刀鱼。鱼肉中含有蛋白质、脂肪、维生素及多种矿物质等；带鱼、鱼鳞中含有多种不饱和脂肪酸，具有滋阴养肝、止血之功效。可制成各种食品食用。并且这种鱼类还被广泛用于制作鱼肝油等滋补品。

　　白癜风患者适合吃哪些鱼类？现在，白癜风这个疾病严重的危害了人们的身体健康，为什么他们的病情久久不能得到控制，其实最根本的原因还是因为他们没能合理的安排日常的饮食。专家就称，白癜风患者加强日常防护是很重要的。白癜风患者要注意对海鲜的食用，但是有一些鱼类对患者是有好处的，那么，接下来就让我们来了解下，白癜风患者适合吃哪些鱼类。

　　对于白癜风患者来讲，要特别注意的就是补充微量元素。这是因为白癜风病人的血液和白斑部位由于缺少某些微量金属元素，而使体内酪氨酸酶活性降低，影响了黑色素的合成代谢，因此，患者应多吃含铜，锌，铁等金属元素较多的食品，使酪氨酸酶活性增强，继而使黑色素合成加快。

　　我们都知道，鱼类含有极其丰富的营养物质，尤其是带鱼，带鱼属鱼科动物，又名海刀鱼。鱼肉中含有蛋白质、脂肪、维生素及多种矿物质等;带鱼、鱼鳞中含有多种不饱和脂肪酸，具有滋阴养肝、止血之功效。可制成各种食品食用。并且这种鱼类还被广泛用于制作鱼肝油等滋补品。

　　白癜风患者在日常生活中要多吃了含蛋白质丰富的鱼类，就像青鱼。青鱼为鲤科动物。鱼肉中含蛋白质、脂肪、糖、维生素B2、烟酸、硫胺素及多种矿物质。鱼胆清热毒，鱼鳞胶止血。可制成各种食品食用。而且青鱼还具有镇痛的作用，患者可以经常食用些。

　　除此之外，白癜风患者另外一种适合吃的鱼类就是黑鱼。黑鱼为鳢科动物，原名鳢鱼。鱼肉中含有蛋白质、脂肪、糖、无机盐、多种维生素等。具有补脾益胃、利水消肿之功效。可制成各种食品食用。患者可以通过食用黑鱼来提高自身的免疫力和抗病毒性。

　　白癜风患者适合吃哪些鱼类？以上就是专家对白癜风患者适合吃哪些鱼类的详细介绍，希望能给您一定的帮助，希望广大白癜风患者多注意自己的日常饮食，该多吃的多吃，该忌口的一定要忌口，以免发生因为饮食不注意而引起的病情恶化，最后祝愿所有白癜风患者都能早日恢复健康。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈