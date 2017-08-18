核心提示： 现在有的人治疗白癜风使用偏方。专家告大家选择偏方要慎选，很多患者在接受正规治疗的之前都是用过民间偏方，由于治疗效果不明显，白癜风病情加重，治疗难度加大，虽然同时存在很多白癜风患者使用过偏方治疗白癜风之后，出现很小的效果。但是，对其治疗白癜风的药物不能以讹传讹，应有的民间偏方治疗白癜风确实有一定的治疗效果，但并不是每种偏方都适应所有的患者，因此，患者一定要慎重考虑到一些偏方可能给自身健康带来的不利影响。在不了解白癜风的致病因素、个体之间存在差异的情况下就去尝试使用，往往会造成不良后果。

民间偏方治疗白癜风可以信赖吗？很多民间偏方都是没有科学依据的，实际上不仅不能治好病，还很容易让患者感染上寄生虫病。白癜风是一种难治的皮肤顽疾。白癜风的治疗方法一直都有很多，尤其是民间一直流传很多治疗白癜风的土方偏方。现在治疗白癜风的民间偏方满街飞，有不少白癜风患者在接受长期药物治疗不见起效后，都会有使用民间偏方治疗的想法，那么，民间偏方治疗白癜风可以信赖吗？苏州瑞金白癜风医院专家告诉大家，

现在有的人治疗白癜风使用偏方。专家告大家选择偏方要慎选，很多患者在接受正规治疗的之前都是用过民间偏方，由于治疗效果不明显，白癜风病情加重，治疗难度加大，虽然同时存在很多白癜风患者使用过偏方治疗白癜风之后，出现很小的效果。但是，对其治疗白癜风的药物不能以讹传讹，应有的民间偏方治疗白癜风确实有一定的治疗效果，但并不是每种偏方都适应所有的患者，因此，患者一定要慎重考虑到一些偏方可能给自身健康带来的不利影响。在不了解白癜风的致病因素、个体之间存在差异的情况下就去尝试使用，往往会造成不良后果。

偏方往往有效是因人而异，很多患者用了偏方后，会产生过敏反应，还会导致不同程度的白斑扩散。白癜风患者还是慎用为好。对于疗效不明的民间偏方，白癜风患者不宜轻易以身试药，还是选择正规专业的疗法治疗比较安全可靠。

生活中很多人对白癜风的知识不够了解，当患上这种顽疾时，治疗心切，就会产生一些错误的想法。有些患者相信民间流传的偏方，盲目的治疗，反而使病情没有得到控制，还延误了治疗的时机，导致病情加重。如果使用偏方治疗白癜风一定要注意些事情，在用偏方之前，先请医生检查是否适宜用该偏方，应用时必须注意不同的年龄用不同的剂量，以及病人是否存在用该药的禁忌症，只有这样才能减少或消除偏方的弊端，发挥其应有的效用，减少对身体的伤害。对此，专家提醒大家：患者千万不要轻信偏方。

民间偏方治疗白癜风可以信赖吗？专家提醒：治疗白癜风一定要及时，如果没有及时治疗，白斑扩散了，治疗不仅难度增加，费用也会大大增加。治疗白癜风要去正规的权威的白癜风医院，进行全面的检查，找出病因，这样才能制定出适合的治疗方案，早日摆脱白癜风的折磨，从获新生。请不要相信江湖游医和偏方，否则不仅耽误治疗时机甚至会使病情恶化。最后祝愿广大白癜风患者都能早日康复。