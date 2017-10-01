39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 深圳昆仑泌尿外科医院 > 正文
综合
问医生

深圳宝安有几家男科医院

新闻文章排行榜
2017-10-01
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

　　深圳宝安有几家男科医院？深圳昆仑男科医院医生指出：性功能障碍并非一定要吃药，特别是对于心理性性功能障碍患者而言，如果自己的心结没有解开，那么即使吃药也不能治好性功能障碍，即使是对于生理性的性功能障碍患者来说，通过下面的一些运动，也可以改善性功能障碍的问题，这样我们就不需要去医院治疗了。

　　性功能障碍患者可以通过哪些运动改善病情：

　　性功能障碍患者经常做有氧运动可以提高身体素质，增强心肺功能，放松精神缓解压力。有氧运动心率保持在150次/分钟，此时血液可以供给心肌足够的氧气。有氧运动氧气能充分燃烧体内的糖分，还可消耗体内脂肪，增强和改善心肺功能，预防骨质疏松，调节心理和精神状态，是健身的主要运动方式。

　　性功能障碍患者应该根据自己身体状况选择合适有氧运动方式，如快走、慢跑、有氧健美操、游泳、骑自行车、打太极拳等。

　　推荐性功能障碍患者经常做有氧健身操：

　　有氧健身操是在音乐的伴奏下锻炼全身的健身运动。有氧健身操除了主要由氧气参与供能外，还要求全身主要肌群参与，运动连续持续较长时间并且是有韵律的运动。有氧健身操能锻炼心、肺，使心血管系统能更有效、快速地把氧传输到身体的每一部位。

　　性功能障碍患者经常做有氧健身操，可以促进血液循环、供给大脑更多氧气和养分，起到通经活络、健脑和温煦脏腑的作用，提高思维和想象的能力。心肺功能会更强，身体各器官的供氧量增加，包括生殖器官的供养增加，血流充足，能够增强射精的控制，缓解性功能障碍。

　　虽然这些运动方法，可以在一定程度上，缓解性功能障碍的症状，但并不是所有的性功能障碍患者，都可以通过这些方法治好性功能障碍的，如果性功能障碍问题严重，我们还是应该接受现实，去医院接受治疗。

　　推荐：【深圳昆仑男科医院】

　　深圳昆仑泌尿外科集医疗、预防、科研、保健、体检、康复于一体，自成立起即以“人才为立院之本”，以“中医为本、西医为用，中西结合为诊疗原则”，

　　注重医德医术的传承与发展。且医学设备齐全、医疗团队经验丰富，在诊治阳痿早泄、性功能障碍、包皮包茎整形、泌尿感染、生殖感染、泌尿结石、前列腺疾病等男科疾病的治疗方面，别具特色，疗效显著。

　　温馨提示：如果您有更多健康问题，可网上咨询预约专家，选择一对一的沟通。此外，网上预约，还可以免挂号费，无需排队，更可以优先安排专家为您亲诊。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈