深圳宝安有几家男科医院？深圳昆仑男科医院医生指出：性功能障碍并非一定要吃药，特别是对于心理性性功能障碍患者而言，如果自己的心结没有解开，那么即使吃药也不能治好性功能障碍，即使是对于生理性的性功能障碍患者来说，通过下面的一些运动，也可以改善性功能障碍的问题，这样我们就不需要去医院治疗了。

性功能障碍患者可以通过哪些运动改善病情：

性功能障碍患者经常做有氧运动可以提高身体素质，增强心肺功能，放松精神缓解压力。有氧运动心率保持在150次/分钟，此时血液可以供给心肌足够的氧气。有氧运动氧气能充分燃烧体内的糖分，还可消耗体内脂肪，增强和改善心肺功能，预防骨质疏松，调节心理和精神状态，是健身的主要运动方式。

性功能障碍患者应该根据自己身体状况选择合适有氧运动方式，如快走、慢跑、有氧健美操、游泳、骑自行车、打太极拳等。

推荐性功能障碍患者经常做有氧健身操：

有氧健身操是在音乐的伴奏下锻炼全身的健身运动。有氧健身操除了主要由氧气参与供能外，还要求全身主要肌群参与，运动连续持续较长时间并且是有韵律的运动。有氧健身操能锻炼心、肺，使心血管系统能更有效、快速地把氧传输到身体的每一部位。

性功能障碍患者经常做有氧健身操，可以促进血液循环、供给大脑更多氧气和养分，起到通经活络、健脑和温煦脏腑的作用，提高思维和想象的能力。心肺功能会更强，身体各器官的供氧量增加，包括生殖器官的供养增加，血流充足，能够增强射精的控制，缓解性功能障碍。

虽然这些运动方法，可以在一定程度上，缓解性功能障碍的症状，但并不是所有的性功能障碍患者，都可以通过这些方法治好性功能障碍的，如果性功能障碍问题严重，我们还是应该接受现实，去医院接受治疗。

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