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深圳宝安哪里男科医院

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2017-10-01
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　　深圳宝安哪里男科医院？深圳昆仑男科医院医生指出：在我们的生活中，需要能够重视疾病的病因预防，才能够预防疾病的发生，而对于生活来说，更是需要我们重视性功能的健康，有利于更好的生活，对于怎样解决性功能障碍来说，需要掌握好造成性功能障碍的一些病因。

　　怎样解决性功能障碍需要了解病因。呼吸道疾病导致性功能障碍的病因：引起性功能障碍的病因有三个方面。

　　①呼吸因素：性行为将引起人呼吸频率和深度的改变，性高潮时呼吸频率可达40次/分，有时可引起呼吸困难。支气管—肺疾病的主要症状是呼吸困难，因此，这样的患者进行性行为，往往会使呼吸疾病加重，因呼吸更加困难而使性行为不能正常进行。

　　②缺氧：一般情况下，肺功能状况与性功能损害并没有显著的关系，但临床观察表明，慢性阻塞性肺疾病(COPD)患者不论其肺功能状况如何，性机能不全往往存在。当肺功能恶化时性功能障碍的发生率也增加。研究表明，肺功能障碍可致机体缺氧，而缺氧时血睾酮降低，睾酮降低而影响性功能(不论男性还是女性，其性功能都是睾酮参与的);低氧血症患者的外周感觉神经和运动神经受损，从而引起性功能障碍。

　　③过敏：有些人习惯在性活动时使用香水，或应用剃须乳液剃须，以及应用洗发、洗浴液洗浴，而香水、乳液、洗发洗浴液等有时可引起过敏，引起哮喘，从而引起缺氧等而影响性功能。

　　深圳昆仑男科医院医生温馨提示：对于身体的健康来说，更好的是需要重视这个疾病的预防。对于怎样解决性功能障碍，帮我好呼吸道疾病造成性功能障碍的情况，积极的诊治呼吸道疾病，保持好是生活习惯，就是能够更好的保障健康，有利于我们的身体健康。

　　推荐：【深圳昆仑男科医院】

　　深圳昆仑泌尿外科集医疗、预防、科研、保健、体检、康复于一体，自成立起即以“人才为立院之本”，以“中医为本、西医为用，中西结合为诊疗原则”，

　　注重医德医术的传承与发展。且医学设备齐全、医疗团队经验丰富，在诊治阳痿早泄、性功能障碍、包皮包茎整形、泌尿感染、生殖感染、泌尿结石、前列腺疾病等男科疾病的治疗方面，别具特色，疗效显著。

　　温馨提示：如果您有更多健康问题，可网上咨询预约专家，选择一对一的沟通。此外，网上预约，还可以免挂号费，无需排队，更可以优先安排专家为您亲诊。

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