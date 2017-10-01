宝安治疗阳痿哪家比较好？深圳昆仑男科医院医生指出：生活中发生性功能障碍的患者并不少见，该疾病严重影响患者的身心健康以及生活质量，影响性功能障碍的因素大致分三种，生物因素、文化因素和生理因素，其中生理因素影响较大。那么，怎么避免性功能障碍发生呢？

1、踊跃加入体育锻炼持续的、适当的体育锻炼和户外运动将对你无益，坚持平常运动，可调节重要的脑力劳动或神经体液失常，如每天慢跑或散步30分钟。争取有规律的生涯，保证充足的睡眠，踊跃减肥。

2、防止不良生涯习气防止不健康的饮食习气，削减应付，防止酗酒，节制饮食，充足认识到戒烟的重要性和需要性。

3、消除疾病需要时应去病院，消除泌尿体系疾病，如慢性前列腺炎、附睾炎、尿道炎，或其余如内分泌疾病、各类全身性慢性疾病。

4、家庭关怀家庭和气，有利于打消工作和生涯中的重要情感。对付丈夫呈现的性欲和性才能消退，老婆应安然看待，宽容处置，关爱体谅，打消挂念，自动共同医治。

性交前要相互交流感情，互相接触身体和抚摸，做到精气相感，情投意合。性交过程中，男方要温文尔雅，动作轻柔。避免使用可导致性功能障碍的药物，积极治疗原发疾病。

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深圳昆仑泌尿外科集医疗、预防、科研、保健、体检、康复于一体，自成立起即以“人才为立院之本”，以“中医为本、西医为用，中西结合为诊疗原则”，

注重医德医术的传承与发展。且医学设备齐全、医疗团队经验丰富，在诊治阳痿早泄、性功能障碍、包皮包茎整形、泌尿感染、生殖感染、泌尿结石、前列腺疾病等男科疾病的治疗方面，别具特色，疗效显著。

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