核心提示：宝安人民医院能治前列腺炎吗？深圳昆仑男科医院医生指出：前列腺炎是一种常见的男性疾病，给患者心理和生理上都带来了影响，为了让大家摆脱疾病的困扰，要从细节处保护前列腺炎，那么要如何预防前列腺炎呢？

宝安人民医院能治前列腺炎吗？深圳昆仑男科医院医生指出：前列腺炎是一种常见的男性疾病，给患者心理和生理上都带来了影响，为了让大家摆脱疾病的困扰，要从细节处保护前列腺炎，那么要如何预防前列腺炎呢？

深圳昆仑男科医院医生温馨提示：伤害前列腺的行为？

1.烟草酒精的不良刺激

有研究发现，长期吸烟的男人在40岁后出现前列腺肥大和慢性前列腺炎的几率是不吸烟人群的5倍;另外，饮酒过量以及过量食用辣椒等辛辣刺激性食物的人，也更容易出现前列腺长期或反复充血过度而产生的炎症，多为无菌性前列腺炎。

2.纵欲过度伤害前列腺

这样的例子多表现为“蜜月性”前列腺炎的高发，在短时间里，性爱的频率、强度等超出了正常的体力、精力所能承受的范围。这种不规律而过度频繁的性爱方式，强迫前列腺过度工作，使前列腺长期处于充血状态，可能引起前列腺增生或肥大。另外，男子在性交中做体外射精、性交中断、控制射精等努力时，前列腺会因为紧张因素和局部肌肉收缩而产生充血肿胀，继而引发炎症。纵欲让男人过度劳累，身体抵抗力自然下降，如果再加上不注意生殖器卫生，细菌就会上行感染引起前列腺炎。

3.喝水太少导致的身体饥饿

水是生命之源。人每天的正常水需要量在4-5升左右。除了食物中含有的水分外，还需要每天额外喝4-6大杯水。人体缺少了水分，排尿量就会减少，尿路就容易出现不畅，前列腺积存的分泌物就难以正常排出，这一方面增加了前列腺的负担，另一方面使它更容易遭受细菌攻击。

4.不良情绪殃及前列腺异常

受紧张、焦虑等因素刺激时，前列腺的分泌物增加，肌肉收缩增强，这时男人会感觉尿道不舒服，出现小便次数增多的现象。许多患慢性前列腺炎的男人常常表现出烦恼、焦虑、恐惧、愤怒等心理紧张现象。而在工作过度劳累、疲劳及焦虑等情况下，他们的前列腺问题会更严重。

5.迷恋DIY的健康隐患

自慰助男人解决部分高张力状态的性冲动和性积蓄，这是一种非常正常的生理行为。但如果不加节制，如有人每天自慰三次甚至三次以上，除了有纵欲过度导致的疲劳和免疫力下降的后果外，前列腺也会因过于频繁的紧张与放松以及分泌物的超常排放而疲惫不堪，很容易造成前列腺调节能力下降。

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