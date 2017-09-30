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深圳宝安治疗前列腺哪家医院好

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2017-09-30
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核心提示：深圳宝安治疗前列腺哪家医院好？深圳昆仑男科医院医生指出：对于日常的饮食情况是不了解的，不知道应该选择什么样的饮食，才能帮助康复。下面为你介绍，前列腺炎要怎么饮食？

　　深圳宝安治疗前列腺哪家医院好？深圳昆仑男科医院医生指出：对于日常的饮食情况是不了解的，不知道应该选择什么样的饮食，才能帮助康复。下面为你介绍，前列腺炎要怎么饮食？

　　前列腺炎的病人是可以选择合适的饮食方案的，一些食物是可以帮助康复的，病人应该咨询医生详情。

　　前列腺炎可分为急性前列腺炎和慢性前列腺炎，其中急性前列腺炎是指前列腺非特异性细菌感染所致的急性炎症，主要表现为尿急、尿频、尿痛、直肠及会阴部痛，多有恶寒发热等。

　　前列腺炎的饮食是：

　　1、服食种子类食物，可选用南瓜子、葵花子等，每日食用，数量不拘。

　　2、猕猴桃。有清热、生津等功效。用新鲜猕猴桃50克，捣烂加温开水250毫升(约1茶杯)，调匀后饮服，能治前列腺炎引起的小便涩痛。

　　3、苦瓜。维生素c含量丰富，有清热解毒、利湿、解疲劳、清心明目、益气壮阳的功效。苦瓜能够治疗前列腺炎、尿路感染，凉拌、炒熟吃均可。

　　深圳宝安治疗前列腺哪家医院好？深圳昆仑男科医院医生温馨提示：对于前列腺炎的治疗可以采用微波、射频等单一物理疗法，主要利用物理手段所产生的热力作用。物理疗法能够增加前列腺组织血液循环，加速新陈代谢，有利于消炎和消除组织水肿、缓解盆底肌肉痉挛等。

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　　深圳昆仑泌尿外科集医疗、预防、科研、保健、体检、康复于一体，自成立起即以“人才为立院之本”，以“中医为本、西医为用，中西结合为诊疗原则”，

　　注重医德医术的传承与发展。且医学设备齐全、医疗团队经验丰富，在诊治阳痿早泄、性功能障碍、包皮包茎整形、泌尿感染、生殖感染、泌尿结石、前列腺疾病等男科疾病的治疗方面，别具特色，疗效显著。

　　温馨提示：如果您有更多健康问题，可网上咨询预约专家，选择一对一的沟通。此外，网上预约，还可以免挂号费，无需排队，更可以优先安排专家为您亲诊。

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