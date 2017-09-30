核心提示：深圳宝安治疗前列腺哪家医院好？深圳昆仑男科医院医生指出：对于日常的饮食情况是不了解的，不知道应该选择什么样的饮食，才能帮助康复。下面为你介绍，前列腺炎要怎么饮食？

深圳宝安治疗前列腺哪家医院好？深圳昆仑男科医院医生指出：对于日常的饮食情况是不了解的，不知道应该选择什么样的饮食，才能帮助康复。下面为你介绍，前列腺炎要怎么饮食？

前列腺炎的病人是可以选择合适的饮食方案的，一些食物是可以帮助康复的，病人应该咨询医生详情。

前列腺炎可分为急性前列腺炎和慢性前列腺炎，其中急性前列腺炎是指前列腺非特异性细菌感染所致的急性炎症，主要表现为尿急、尿频、尿痛、直肠及会阴部痛，多有恶寒发热等。

前列腺炎的饮食是：

1、服食种子类食物，可选用南瓜子、葵花子等，每日食用，数量不拘。

2、猕猴桃。有清热、生津等功效。用新鲜猕猴桃50克，捣烂加温开水250毫升(约1茶杯)，调匀后饮服，能治前列腺炎引起的小便涩痛。

3、苦瓜。维生素c含量丰富，有清热解毒、利湿、解疲劳、清心明目、益气壮阳的功效。苦瓜能够治疗前列腺炎、尿路感染，凉拌、炒熟吃均可。

深圳宝安治疗前列腺哪家医院好？深圳昆仑男科医院医生温馨提示：对于前列腺炎的治疗可以采用微波、射频等单一物理疗法，主要利用物理手段所产生的热力作用。物理疗法能够增加前列腺组织血液循环，加速新陈代谢，有利于消炎和消除组织水肿、缓解盆底肌肉痉挛等。

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