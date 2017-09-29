核心提示：早泄是男性朋友容易患有的性功能疾病，关于男人早泄要正确的进行治疗，自我疗法是目前治疗早泄很重要的，一个人如果得早泄就需要注意了，很多时候一些男性的其他疾病都会因为早泄发生的，要重视自我疗法，那么应该如何来做呢？

深圳宝安早泄医院？深圳昆仑男科医院医生温馨提示：早泄是男性朋友容易患有的性功能疾病，关于男人早泄要正确的进行治疗，自我疗法是目前治疗早泄很重要的，一个人如果得早泄就需要注意了，很多时候一些男性的其他疾病都会因为早泄发生的，要重视自我疗法，那么应该如何来做呢？

早泄是一种性功能障碍疾病，很多男性患了这种疾病都感到自卑，所以难以启齿，不想去医院进行治疗。北京男科医院的专家，患了早泄必然要及早去正规的医疗早泄的调理有哪些机构治疗，否则拖延下去，那病情会越来越严重，给治疗增加难度，但是除了治疗，自我保健也是很重要的。那么早泄的自我疗法有哪些呢？

深圳宝安早泄医院？早泄的自我疗法有哪些？男科专家表示，早泄的自我疗法分为心理治疗和饮食疗法两大类，具体如下：

一、早泄的饮食疗法：中医认为，早泄的治疗原则一是节制性欲，二是益肾补精。在日常饮食中应合理调配有温肾壮阳作用的药膳，以保证肾精的充满，可多食用壮阳益精类食品，如韭早泄的调理有哪些菜、核桃、蜂蜜、蜂王浆、狗肉、羊肉、羊肾、狗肾、鹿肉、鹿鞭、牛鞭及猪、羊的外肾;还应保证蔬菜、水果的供给，以保证维生素的需要，特别是维生素B1能维持神经系统兴奋与抑制的平衡;严禁酗酒，保证睡眠。

二、早泄的心理疗法：男科专家表示，俗话说，心病还需心药医，早泄是指男方在早泄的调理有哪些性生活中过早射精，其中绝大多数是由心理因素造成的，所以心理疗法往往能收到良好的效果。

1、自信。首先，男子应坚信自己的性功能是健康正常的，偶尔发生的早泄就如同得了伤早泄的调理有哪些风感冒一样很快就会好的。不必为此耿耿于怀。不但男子自己要自信，女方更要帮忙男子建立这种自信。

2、放松。性交是夫妻之间感情交流与满足的一种方式。在性生活早泄的调理有哪些中不要将注意力集中在能否产生早泄的念头上，要放宽心去体会妻子的温情。

3、谅解。女方要以同情和关心的态度去安慰丈夫，不要责备、挖苦和奚落，不然会使情况更严重。

4、配合。女方应耐心主动地配合男方，热情温柔的肉体接触早泄的调理有哪些，宽容鼓励的态度，以及必要的爱抚等，都有助于男方性功能的正常发挥。

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