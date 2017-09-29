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深圳宝安割包皮哪里好

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2017-09-29
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核心提示：包皮过长在生活中是很常见的，很多的男孩子和男人受到包皮过长带来的烦恼，而且还会影响正常的生活和工作，要引起重视，现在很多包皮过长的患者通过手术来切除多余的包皮，给自己的生活带来了很大的改观，包皮手术是对包皮包皮过长、包茎患者进行切除多余包皮的手术。大家在看到包皮手术有利一面的同时，也要看到其不好的一面。

　　深圳宝安割包皮哪里好？深圳昆仑男科医院医生温馨提示：包皮过长在生活中是很常见的，很多的男孩子和男人受到包皮过长带来的烦恼，而且还会影响正常的生活和工作，要引起重视，现在很多包皮过长的患者通过手术来切除多余的包皮，给自己的生活带来了很大的改观，包皮手术是对包皮包皮过长、包茎患者进行切除多余包皮的手术。大家在看到包皮手术有利一面的同时，也要看到其不好的一面。

　　1、男人包皮手术其有利的一方面就是可以避免包皮垢的产生，以及龟头炎等生殖疾病的产生，对于男性性生活也有很大的帮助，通过包皮手术，患者就会远离各种生殖炎症，健康地生活。

　　2、什么事情都有两面性，包皮手术也不例外，由于手术切除了包皮的一部分，龟头没有了包皮的保护和滋润，时间长了，我们的内裤就会直接和龟头接触，产生摩擦，产生角质层，影响其敏感性。

　　3、包皮手术有利有弊，所以朋友们不要盲目地听信一些医院的广告宣传，而对自己的身体造成伤害，一定要在手术前咨询专业的医生，做出明智的选择，将来才会有一个好的健康的生活质量。

　　注意事项：包皮手术比较简单，而且现在都是通过微创手术来进行，伤口小，疼痛轻，而且对生活的影响也不大，不过为了自身的安全，要到正规医院进行手术。

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　　深圳昆仑泌尿外科集医疗、预防、科研、保健、体检、康复于一体，自成立起即以“人才为立院之本”，以“中医为本、西医为用，中西结合为诊疗原则”，

　　注重医德医术的传承与发展。且医学设备齐全、医疗团队经验丰富，在诊治阳痿早泄、性功能障碍、包皮包茎整形、泌尿感染、生殖感染、泌尿结石、前列腺疾病等男科疾病的治疗方面，别具特色，疗效显著。

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