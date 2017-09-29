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宝安有割包皮的医院吗？深圳昆仑男科医院医生温馨提示：很多男人一上了年纪之后都会出现包皮过长的现象，如果包皮过长了，那么男人的身体是会出现很多异常变化的，男人的包皮过长之后很多情况都会发生，并且还会遇到很多不好的问题，男人要是包皮一直这样长的话，也有可能会威胁到性生活，导致性功能受损，男人在性方面也表现得非常的不强，甚至还有可能会影响到男人的生育能力，但是很多人不知道包皮过长到底有哪些表现，这样就无法及时治疗疾病，那么包皮过长的表现症状有哪些呢？

1、男性的包皮过长有很多症状表现，首先当男人患上包皮过长疾病的时候有可能会出现严重的包皮将龟头包裹住的现象，并且包皮过长还有可能会让男人觉得面对性生活的时候会出现下降的症状。

2、包皮过长之后很多男人都会觉得自己的性爱不如从前了，包皮过长之后龟头还有可能会出现过敏的现象，当患上了包皮过长这种疾病之后，患者还有可能会出现尿尿不尽等异常的现象。

3、当男人包皮过长之后必须要及时的治疗，否则是很容易威胁到男人正常的健康生活，包皮过长之后如果感染了细菌的话，那么严重的时候还会引发包垢，从而引发尿道感染的现象，造成尿频尿急的现象。

注意事项：包皮过长不是什么大病，及时选择手术治疗之后是不会有什么后遗症的，也不会对男人造成什么不必要的影响和伤害，大家在治疗疾病的时候必须要慎重的面对。

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