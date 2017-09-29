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深圳宝安哪有割包皮医院？深圳昆仑男科医院医生温馨提示：前段时间朋友一直困扰包皮长带来许多不便的影响，偶尔还会设计到个人隐私问题，也没有多问什么，可是他最近总是纠结这个问题，于是告诉我想割包皮又不敢让妻子知道，我就去带他做掉过长的包皮，其实这种事情很正常，大家可能也会遇到这种不便的情况，大胆去正规医院割包皮没什么的！那么这个有副作用吗？会有多少钱的价格才可以做这类手术呢，别着急我下面就给大家解释！

1、做这个割包皮很简单的，就是切掉皮肤上多余的肉就可以了，做割包皮会局部麻醉皮肤大概一周左右就可以正常了也不疼了，有时候有的人可能会延续一个月。

2、如果包皮过长而不做手术的话可能会可以造成包皮偏多，引起很多病变发生。炎症不治疗的话，泌尿系统还有性器官会有影响的;早泄不孕都会引起来的！所以还是做割包皮，建议去正规医院去做、

3、做过割包皮阴部会出血的，您可以放心一般不会影响其他炎症，只要到正规医院处理好手术后的阴部就没事的。如果还是担心可以手术后吃点口服液之类的消炎药足够了，14天左右后拆线后不要剧烈运动就好了。

注意事项：总的来说割包皮是很正常的一种轻度性病，大家可以放心得去正规大医院做手术，平时爱干净，多吃水果，就可以防止发生这类病情的！

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