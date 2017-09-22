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深圳人民医院碎石标准收费多少钱？

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2017-09-22
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核心提示：深圳人民医院碎石标准收费多少钱？一般医院碎石收费都是根据患者病情轻重程度、治疗医院、检查费用以及选择的具体治疗方案等诸多因素决定的，并没有标准统一的治疗价格。

　　关于治疗膀胱结石相信大家更关心的是费用问题，很担心膀胱结石的治疗费用过于昂贵，自己会负担不起，那么，深圳人民医院碎石标准收费多少钱？下面一起来看看医生的详细介绍。

　　治疗膀胱结石的费用主要是根据患者病情轻重程度、治疗医院、检查费用以及选择的具体治疗方案等诸多因素决定的，并没有标准统一的治疗价格。

　　对于治疗膀胱结石的手术费用与以下几点相关：

　　检查诊断费：因为治疗要根据膀胱结石的具置、大小，所以先要查清楚，才好实施碎石手术。正规医院的检查诊断费都是按照国家物价局相关规定制定标准，并严格执行国家卫生部统一制定收费标准，杜绝乱收费现象。

　　病情轻重程度：按照膀胱结石的症状程度来分，膀胱结石可分为轻度、中度、重度。轻中度膀胱结石较为好治，治疗周期也短，花费自然也较少；而重度膀胱结石，一般疗程较长，甚至需要采取管道支撑体植入术的手术方法才能解决膀胱结石问题，支出也相对较高。但不管怎么说，任何疾病只要治疗及时，康复起来就容易，支出费用也就较少。

　　深圳建国泌尿外科医院设有专门的结石科室，在前列腺结石、肾结石、输尿管结石、尿路结石、膀胱结石等等常见的泌尿结石疾病诊疗方面技术先进，并且有在结石疾病方面很有名望的李太友主任坐诊，使来院患者都能得到满意的治疗，并且医院是深圳医保定点医院，结石病是纳入医保报销的，可带上社保卡预约就诊。关于结石还有收费或是碎石次数等其他方面的疑问都可直接在线咨询我院医生。

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