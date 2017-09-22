39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 深圳建国泌尿外科医院 > 正文
综合
问医生

深圳软镜取肾结石要多少钱

新闻文章排行榜
2017-09-22
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：深圳软镜取肾结石要多少钱？由于每个人的病情不同导致肾结石手术的费用上有很大的差别，因此建议患者到正规医院根据您自身的状况选择适合的治疗方式才能确定治疗费用。

　　肾结石是非常常见的一种肾脏疾病，但有时候可能堵塞尿路阻碍尿液的排出，肾结石还会引起疼痛、肾积水，严重的可能造成尿毒症甚至肿瘤。因此，得了肾结石后，应及早到正规的医院进行诊治。大多数肾结石患者都很关心治疗费用的问题，那么，深圳软镜取肾结石要多少钱？下面一起来看看专家的详细介绍。

　　由于每个人的病情不同导致肾结石手术的费用上有很大的差别，因此建议患者到正规医院根据您自身的状况选择适合的治疗方式才能确定治疗费用。无创纤维软性肾镜是目前治疗肾结石最 好的方法之一。

　　关于肾结石手术费用与以下几点相关：

　　1、检查诊断费：检查的项目有常规的血常规、尿常规、X光、B超检查，这些检查的费用大概只需几百元左右。只有在治疗前确诊肾结石的具体位置、大小，所以要查清楚，才好实施碎石手术。医院检查诊断费都是按照各地物价局相关规定制定标准，并严格执行国家卫生部统一制定收费标准，杜绝乱收费现象。

　　2、具体治疗费：肾结石的治疗包括两大方向：一是单纯地药物治疗，便宜，但是效果差、难彻 底，而且仅适用于小结石。所以现在肾结石治疗一般选择微创或者是无创手术，相对于传统的手术治疗，治疗费用不仅便宜而且术后恢复快，受到大多数肾结石患者的青睐。

　　治疗肾结石，推荐：深圳建国泌尿外科医院

　　深圳建国泌尿外科医院设有专门的结石科室，专门诊治肾结石、膀胱结石、输尿管结石、前列腺结石、尿道结石等各类泌尿结石疾病，并且高薪聘请结石领域知名资深专家曹军、李太友等。结合患者不同的结石类型，针对性运用“碎石、溶石、化石、排石、防石”综合疗法治疗，在碎石的基础上顺利排出结石，从而达到治疗结石的目的，帮助广大结石病患者摆脱结石的困扰。

　　温馨提示：深圳建国泌尿外科医院在结石疾病方面很有名望的李太友主任坐诊，使来院患者都能得到满意的治疗，并且医院是深圳医保定点医院，结石病是纳入医保报销的，可带上社保卡预约就诊。还有其他疑问不妨向我们在线医生咨询了解下。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈