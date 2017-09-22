核心提示：深圳软镜取肾结石要多少钱？由于每个人的病情不同导致肾结石手术的费用上有很大的差别，因此建议患者到正规医院根据您自身的状况选择适合的治疗方式才能确定治疗费用。

肾结石是非常常见的一种肾脏疾病，但有时候可能堵塞尿路阻碍尿液的排出，肾结石还会引起疼痛、肾积水，严重的可能造成尿毒症甚至肿瘤。因此，得了肾结石后，应及早到正规的医院进行诊治。大多数肾结石患者都很关心治疗费用的问题，那么，深圳软镜取肾结石要多少钱？下面一起来看看专家的详细介绍。

由于每个人的病情不同导致肾结石手术的费用上有很大的差别，因此建议患者到正规医院根据您自身的状况选择适合的治疗方式才能确定治疗费用。无创纤维软性肾镜是目前治疗肾结石最 好的方法之一。

关于肾结石手术费用与以下几点相关：

1、检查诊断费：检查的项目有常规的血常规、尿常规、X光、B超检查，这些检查的费用大概只需几百元左右。只有在治疗前确诊肾结石的具体位置、大小，所以要查清楚，才好实施碎石手术。医院检查诊断费都是按照各地物价局相关规定制定标准，并严格执行国家卫生部统一制定收费标准，杜绝乱收费现象。

2、具体治疗费：肾结石的治疗包括两大方向：一是单纯地药物治疗，便宜，但是效果差、难彻 底，而且仅适用于小结石。所以现在肾结石治疗一般选择微创或者是无创手术，相对于传统的手术治疗，治疗费用不仅便宜而且术后恢复快，受到大多数肾结石患者的青睐。

治疗肾结石，推荐：深圳建国泌尿外科医院

深圳建国泌尿外科医院设有专门的结石科室，专门诊治肾结石、膀胱结石、输尿管结石、前列腺结石、尿道结石等各类泌尿结石疾病，并且高薪聘请结石领域知名资深专家曹军、李太友等。结合患者不同的结石类型，针对性运用“碎石、溶石、化石、排石、防石”综合疗法治疗，在碎石的基础上顺利排出结石，从而达到治疗结石的目的，帮助广大结石病患者摆脱结石的困扰。

温馨提示：深圳建国泌尿外科医院在结石疾病方面很有名望的李太友主任坐诊，使来院患者都能得到满意的治疗，并且医院是深圳医保定点医院，结石病是纳入医保报销的，可带上社保卡预约就诊。还有其他疑问不妨向我们在线医生咨询了解下。