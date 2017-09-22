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深圳什么医院做睾丸炎最有效

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2017-09-22
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核心提示：深圳什么医院做睾丸炎最有效？深圳建国泌尿外科医院是深圳市一所大型公立泌尿专科医院，设立有专门的泌尿感染科室——开展龟头炎、尿道炎、睾丸炎、附睾炎、膀胱炎等泌尿感染疾病的临床研究与诊治工作。

　　睾丸炎是一种比较常见的症状，多数患者伴有睾丸疼痛、肿胀等症状，不过不同类型的睾丸炎，症状方面也会略有区别。那么，常见的睾丸炎类型有几种？深圳什么医院做睾丸炎最有效？针对这两个问题，下面一一来了解一下。

　　常见的睾丸炎类型有几种？

　　一、急性非特异性睾丸炎。多发生在尿道炎、膀胱炎、前列腺炎、前列腺增生切除术后及长期留置导尿管的患者，感染经淋巴或输精管扩散至附睾引起附睾睾丸炎，常见的致病菌为大肠杆菌、变形杆菌、葡萄球菌及绿脓杆菌等，细菌可经血行播散到睾丸，引起单纯的睾丸炎。

　　二、急性腮腺炎性睾丸炎。流行性腮腺炎是最常见的睾丸炎发病原因，多见于青春期后期，肉眼可见睾丸高度肿大并呈紫蓝色，组织学观察见水肿与血管扩张，大量炎细胞浸润，生精小管有不同程度的变性。

　　三、慢性非特异性睾丸炎。慢性睾丸炎多由非特异性急性睾丸炎治疗不彻 底所致，也可因霉菌、螺旋体、寄生虫感染造成。

　　深圳什么医院做睾丸炎最有效？

　　深圳建国泌尿外科医院是深圳市一所大型公立泌尿专科医院，设立有专门的泌尿感染科室——开展龟头炎、尿道炎、睾丸炎、附睾炎、膀胱炎等泌尿感染疾病的临床研究与诊治工作。就在深圳市的中心区域，交通很便利，1号线地铁（桃园站下）跟11号线地铁（南山站下）都行，8层大楼专看男科泌尿外科问题，在深圳甚至是广东珠三角地区都很有名望。

　　专家友情提示：大家要注意自身身体的变化，若有不适一定要及时到正规医院做检查并确诊。本站所提供的疾病内容仅供大家进行参考，并不作为疾病诊治的依据。如需诊断，建议您到专业的医院，由专业医师进行诊断与治疗。如有疑问，请点击在线咨询，医生为您在线解答。

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