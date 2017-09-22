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深圳石岩医院有治疗静脉曲张的吗？

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2017-09-22
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核心提示：深圳石岩医院有治疗静脉曲张的吗？深圳建国泌尿外科医院引进显微镜下精索静脉结扎术，是经腹股沟下途径显微外科结扎精索静脉，手术采用外环下小切口，无需切开肌肉和筋膜，提起精索后。

　　深圳石岩医院有治疗静脉曲张的吗？随着病情的增加，它还会给患者带来其他比较严重的影响，比如一些皮肤症，因而在了解了这些静脉曲张的常识之后有助于更好的防治静脉曲张疾病。那么，精索静脉曲张的症状表现有哪些？针对这个问题，下面一起来看看专家的详细介绍。

　　精索静脉曲张的症状表现有：

　　1、阴囊肿胀，阴囊可摸到或看到如蚯蚓般的肿胀血管，医界称之为“包在袋子里的虫”，患侧阴囊或睾丸有坠胀感或坠痛，阴囊肿大，站立时患侧阴囊及睾丸低于健侧，阴囊表面可见扩张，迂曲之静脉，摸之有蚯蚓团状软性包块，久站或腹部用力时症状更为明显，平卧可使症状减轻或消失，长期坐着会导致精索局部温度升高，胀痛。

　　2、静脉曲张的症状还有腹水、肝脾肿大；静脉曲张患者会有呕血、黑便；双下肢广泛水肿患肢疼痛，运动时加剧，有时静止时疼痛，夜间加重。

　　3、肢体有异样的感觉，肢体发冷，肢体潮热，静脉曲张患者患肢变细，变粗皮肤有针刺感、奇痒感、麻木感、灼热感等一系列静脉曲张的症状。

　　4、腿部有酸胀感，静脉曲张患者晚上重，早上轻皮肤有色素沉着，颜色发暗皮肤有脱屑、瘙痒、足踝有水肿。这些静脉曲张的症状同样较为常见。

　　治疗精索静脉曲张，推荐：深圳建国泌尿外科医院

　　深圳建国泌尿外科医院引进显微镜下精索静脉结扎术，是经腹股沟下途径显微外科结扎精索静脉，手术采用外环下小切口，无需切开肌肉和筋膜，提起精索后，切开提睾肌，暴露精索的血管，采用手术显微镜，能够很好观察动脉和静脉，结扎所有静脉，对动脉、输精管及其血管与淋巴管没有损伤。有效阻断损精物质反流，同时降低睾丸温度和静脉压，从而改善精液品质，提高自然受孕率。

　　专家提醒：男性朋友如发生疾病以后一定要及早的做好治疗，太过大意放任不管的话，疾病会慢慢加深，到时会影响到治疗的效果，也会加大治疗的难度，详情可以在线咨询医生加以了解。

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