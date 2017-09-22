核心提示：深圳市第二人民医院阳痿治疗好吗？为了更好诊治阳痿、早泄等性功能障碍疾病，成立有专门的性功能障碍科室，是深圳首家大规模专业男科医院，在阳痿早泄、前列腺疾病、包皮包茎等男科病诊治方面在珠三角地区享有盛誉。

每一个男性朋友都希望自己的性生活能够性福美满，但是却有一些男科病症影响阻碍着男性的正常性生活。其中最为常见的就是阳痿疾病，阳痿疾病使性生活难以成行，使患者承受很大的心理压力。那么，男性朋友为什么会患上阳痿疾病？深圳市第二人民医院阳痿治疗好吗？

深圳建国泌尿外科医院专家指出，男性患上阳痿是由于：

1、心理因素：一般来说心理因素和患者的经历、生活等息息相关，比如成长过程中性心理受过创伤，自慰用力过度、性生活过度等均会引起自身大脑皮层功能紊乱，继而出现阳痿。

2、自身疾病：部分中老年人就是由于前列腺炎和前列腺增生而引发的阳痿，同时例如，附睾炎、精索静脉曲张、糖尿病、垂体机能不全等都会引起阳痿。

深圳市第二人民医院阳痿治疗好吗？

深圳建国医院八层大楼只看男科，为了更好诊治阳痿、早泄等性功能障碍疾病，成立有专门的性功能障碍科室，是深圳首家大规模专业男科医院，在阳痿早泄、前列腺疾病、包皮包茎等男科病诊治方面在珠三角地区享有盛誉。

温馨提示：阳痿手术必须由经验丰富、技术精湛、解剖娴熟的专业医生来施行，必须在医疗条件优良、正规的医院开展，才能保证手术的成功。如果还想了解手术的费用等方面的信息，可以直接在线咨询我们医院的在线医生。