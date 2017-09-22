39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 深圳建国泌尿外科医院 > 正文
综合
问医生

深圳市第二人民医院阳痿治疗好吗？

新闻文章排行榜
2017-09-22
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：深圳市第二人民医院阳痿治疗好吗？为了更好诊治阳痿、早泄等性功能障碍疾病，成立有专门的性功能障碍科室，是深圳首家大规模专业男科医院，在阳痿早泄、前列腺疾病、包皮包茎等男科病诊治方面在珠三角地区享有盛誉。

　　每一个男性朋友都希望自己的性生活能够性福美满，但是却有一些男科病症影响阻碍着男性的正常性生活。其中最为常见的就是阳痿疾病，阳痿疾病使性生活难以成行，使患者承受很大的心理压力。那么，男性朋友为什么会患上阳痿疾病？深圳市第二人民医院阳痿治疗好吗？

　　深圳建国泌尿外科医院专家指出，男性患上阳痿是由于：

　　1、心理因素：一般来说心理因素和患者的经历、生活等息息相关，比如成长过程中性心理受过创伤，自慰用力过度、性生活过度等均会引起自身大脑皮层功能紊乱，继而出现阳痿。

　　2、自身疾病：部分中老年人就是由于前列腺炎和前列腺增生而引发的阳痿，同时例如，附睾炎、精索静脉曲张、糖尿病、垂体机能不全等都会引起阳痿。

　　深圳市第二人民医院阳痿治疗好吗？

　　深圳建国医院八层大楼只看男科，为了更好诊治阳痿、早泄等性功能障碍疾病，成立有专门的性功能障碍科室，是深圳首家大规模专业男科医院，在阳痿早泄、前列腺疾病、包皮包茎等男科病诊治方面在珠三角地区享有盛誉。

　　温馨提示：阳痿手术必须由经验丰富、技术精湛、解剖娴熟的专业医生来施行，必须在医疗条件优良、正规的医院开展，才能保证手术的成功。如果还想了解手术的费用等方面的信息，可以直接在线咨询我们医院的在线医生。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈