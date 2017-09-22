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深圳市第二人民医院可以检查精液吗？

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2017-09-22
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核心提示：深圳市第二人民医院可以检查精液吗？正常人的每次射精量约2－6毫升，1－2毫升为可疑异常，少于1毫升或大于7毫升的均考虑异常。精液量测定与标本采取前的禁欲时间有关，禁欲时间长，精液量相对较多，一般以禁欲3－7天为宜。

　　无论是男性不育还是女性不育都是一个难题，如果没有找到好的治疗方法就会导致治疗无效，达不到相关的治疗效果。对于男性不育患者来说，先要做的就是精液检查。那么，精液检查主要检查哪些内容呢？

　　精液检查主要检查哪些内容呢？深圳建国泌尿外科医院专家介绍如下：

　　1、精液量：正常人的每次射精量约2-6毫升，1-2毫升为可疑异常，少于1毫升或大于7毫升的均考虑异常。精液量测定与标本采取前的禁欲时间有关，禁欲时间长，精液量相对较多，一般以禁欲3-7天为宜。

　　2、畸形率：正常精子头部为扁椭圆形，尾部长而弯曲，类似蝌蚪；但有的头部为尖头、大头、双头，体尾部粗短、分叉、双尾等异常。如果这些畸形精子超过30%，则称为畸形精子症，可造成不育。

　　3、颜色：正常精液的颜色为灰白色或淡黄色。如果精液里有血丝，变为红色或粉色，则为血性精液，镜下可见大量红细胞，常见于副性腺、后尿道的炎症，偶可见于结核或肿瘤；如果精液里含有黄色的分泌物，则为化脓性精液，镜下可见大量脓球，提示生殖道或副性腺存在炎症。

　　4、存活率：通常在射精后1小时内，具有活动能力的精子应不少于70%(一般为60-80%)，若少于60%则为弱精子症；若精液里的精子全部为死的，则为死精症。

　　男性不育检测技术推荐：精浆生化定量检测技术

　　深圳建国泌尿外科医院引进的“精浆生化定量检测技术”对精浆进行生物化学检测。精浆主要由附属性腺(前列腺、精囊腺、尿道球腺)和附睾的分泌物组成，因此精浆生化检查对评估附属性腺功能以及研究附属性腺对男性生育的影响有重要意义。

　　温馨提示：患有疾病，一定要选择到一个正规的医院去进行治疗，早发现，早诊断，早治疗，是康复的优秀途径。如果关于精液检查你还想了解相关的注意事项，可以直接在线咨询我院在线医生。

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