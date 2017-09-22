核心提示：深圳市那家医院治龟头敏感手术效果好？深圳建国医院性功能障碍王主任表示，龟头过于敏感是会导致早泄问题的，需要进行龟头降敏手术治疗，龟头降敏手术是一个常见的男性生殖泌尿外科手术

深圳市那家医院治龟头敏感手术效果好？深圳建国医院性功能障碍王主任表示，龟头过于敏感是会导致早泄问题的，需要进行龟头降敏手术治疗，龟头降敏手术是一个常见的男性生殖泌尿外科手术，技术很成熟，到正规专业的医院去做即可。

深圳建国泌尿外科医院在男性疾病（前列腺炎、阳痿早泄、包皮包茎等）诊疗方面很专业，专门设立了性功能障碍科室、生殖整形科室、男性不育科室、前列腺疾病科室等，针对男性常见的疾病，专病专治，特意引进了盛仁刚、唐天明、王家辉等在性功能障碍疾病方面有名的医师，在珠三角地区享有盛誉。

深圳建国医院的龟头降敏手术均由资深的万例手术无事故亲自实施手术，有效避免手术中的误操作及风险，值得患者信赖，并且医院也是深圳市医保定点医院，有社保的可以带过来，纳入社保报销范围内的都会给报销。若需就诊请先在线咨询预约，避免到院后排队等候。你还有任何疑问，可以点击深圳建国泌尿外科医院【医生在线咨询】，将认真为你解答，并且不收取任何咨询费用。