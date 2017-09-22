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深圳市那个医院专治肾结石和碎石

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2017-09-22
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核心提示：深圳市那个医院专治肾结石和碎石？广东天气潮热而且有不少地区是喀斯特地貌，是结石疾病高发区域，所以在结石疾病治疗方面也很发达，有不少医院的结石科室都很好。

　　深圳市那个医院专治肾结石和碎石？广东天气潮热而且有不少地区是喀斯特地貌，是结石疾病高发区域，所以在结石疾病治疗方面也很发达，有不少医院的结石科室都很好。深圳建国泌尿外科医院设有专门的结石科室，专门诊治肾结石、膀胱结石、输尿管结石、前列腺结石、尿道结石等各类泌尿结石疾病，并且高薪聘请结石领域知名资深专家曹军、李太友等。结合患者不同的结石类型，针对性运用“碎石、溶石、化石、排石、防石”综合疗法治疗，在碎石的基础上顺利排出结石，从而达到治疗结石的目的，帮助广大结石病患者摆脱结石的困扰。

　　深圳建国男科医院是深圳市医保定点单位，医院以收费规范化，医疗平价化，严格执行国家收费标准，任何科室不得巧立名目擅自私设项目多收、乱收，因为结石病是纳入社保报销范围的，有社保的患者可带上社保前来就诊。深圳建国医院是全年无休医院，周六日及节假日也照常上班。

　　“双定位数字化体外冲击波碎石”一次性解决男性肾结石

　　深圳建国泌尿外科医院专家引进“双定位数字化体外冲击波碎石”，这一权威技术不需要开刀，只攻结石病灶，而不误伤周围组织，高效安全，有效避免了治疗性损伤，只针对结石位置，不损伤临近器官，全程无痛，第五代体外冲击波治疗泌尿系统结石0创伤，第五代患者均无复发，也无任何后遗症迹象。

　　碎石后恢复用药：部分患者体外碎石后，会需要用到一些药物来帮助细小结石快速排出，此项费用基本较低，具体依患者情况而定，并不是所有的体外碎石患者都需要用药。如果关于结石治疗或是治疗费用方面可直接在线咨询了解下。

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