核心提示：深圳市前列腺增生治疗医院？深圳建国泌尿外科医院是一所集科研、医疗、保健为一体的泌尿专科医院，医院自成立以来，专注于男性疑难病症的研究，为深圳男性健康做出了突出贡献。

前列腺增生其实就是指男性性腺前列腺部位出现了异常的增生现象，这种情况会直接影响到男性的排尿以及泌尿生殖系统健康，越早发现治疗越好。那么，前列腺增生早期症状有哪些？深圳市前列腺增生治疗医院？下面就请权威医生讲解。

前列腺增生早期症状：

症状1、频率夜尿多是前列腺增生的早期症状，夜尿数量多少往往可以反映前列腺增生的程度，夜尿从1-2次，以4-5次，结果表明，阻塞程度加重逐渐增强。

症状2、急性尿潴留。这是由于受寒，劳累，性交，一个完整的膀胱，前列腺和膀胱颈充血突然无法排尿，水肿造成急性梗阻。

症状3、尿急、尿痛。比以往任何时候都尿不顺畅，需要的时间更长。

深圳市前列腺增生治疗医院？

深圳建国泌尿外科医院是一所集科研、医疗、保健为一体的泌尿专科医院，是深圳首家男性专科医院。医院自成立以来，专注于男性疑难病症的研究，不断引进国际先进的医疗理念、技术疗法和精尖设备，为深圳男性健康做出了突出贡献。

在治疗前列腺增生方面，深圳建国泌尿外科医院采用“新一代智源肽治疗系统”，该治疗系统是由院士掌管研发的新一代前列腺治疗设备。智源肽前列腺增生治疗技术，使前列腺疾病治疗更安全、更有效。

专家提醒，当男性出现了尿频尿急尿痛等症状的时候，就该尽快到正规的华院去进行针对性的检查治疗，免得耽误了治疗，病情越拖越严重。如果你还有其他疑问，可以直接在线咨询我院在线医生。