核心提示：深圳建国医院百度口碑：俗话说“金杯银杯不如老百姓的口碑好”，无论是从事商品买卖还是医疗服务这一行的老百姓的口碑都很重要，去医院看病前了解一下治疗效果、治疗费用还有医生态度等等，能减轻就医的焦虑，看病看得更放心。

深圳建国医院百度口碑？俗话说“金杯银杯不如老百姓的口碑好”，无论是从事商品买卖还是医疗服务这一行的老百姓的口碑都很重要，去医院看病前了解一下治疗效果、治疗费用还有医生态度等等，能减轻就医的焦虑，看病看得更放心。

深圳建国泌尿外科医院是深圳市一所正规专业的男性泌尿专科医院，并且设有【生殖整形科室】【前列腺疾病科室】【性功能障碍科室】【性病科室】【泌尿感染科室】【男性不育科室】【泌尿结石科室】等七大重点科室，并且有盛仁刚主任、王德超主任、陈波主任、刘志明博士等男科泌尿方面的专家坐诊，在男科泌尿疾病的诊治在珠三角地区享有盛誉。

同时建国医院也是深圳市医保定点单位，因而在深圳建国男科医院可以用医保卡。深圳建国男科医院专家就诊时间是早八点到晚九点，节假日不休息，患者朋友可以携医保卡前往就诊，纳入社保报销范围内的疾病或药物都会给报销。如需就诊可先咨询预约，可节省到院排队等候的时间。

地址：深圳市南山区南山街道南山大道1112-1号综合楼

接诊时间：早上八点到晚上九点，中午不休息

电话：0755-3(座机)