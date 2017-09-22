核心提示：深圳人民医院割包皮是什么科？不少打算到医院治疗该病的患者都有类似的疑问，因为有些患者到医院去看病，因为不清楚科室而浪费了不少时间，看包皮包茎挂在我院挂的是生殖整形专科。

深圳人民医院割包皮是什么科？不少打算到医院治疗该病的患者都有类似的疑问，因为有些患者到医院去看病，因为不清楚科室而浪费了不少时间，为了避免这种情况出现，不少患者都打算提前在网上了解一下。

深圳人民医院割包皮是什么科？

随着医疗技术的专业化发展，医院的科室和门类也增多起来。许多患者一时之间无法分清哪些病该看什么科，这也给患者朋友们带来不必要的麻烦。深圳建国男科医院专家介绍，看包皮包茎挂在我院挂的是生殖整形专科，如果是在综合类医院挂男科或是泌尿外科就可以了。

深圳建国医院医生表示，男性包皮包茎不做手术易诱发以下几大危害：

一、妨碍阴茎发育。由于阴茎头被包皮紧紧包住，得不到外界的应有刺激，阴茎头的发育受到很大束缚。

二、感染泌尿生殖炎症。包皮过长使分泌物不能排出而堆积成垢、寄生很多致病菌，病菌侵入尿道可造成尿路感染，并引发包皮炎、龟头炎、尿道炎，还可增加生殖器疱疹等性疾病的感染几率。

三、导致男性性功能障碍。男性包皮过长，龟头粘膜平常受到的刺激少，神经感觉过于敏感，性生活时龟头和阴道摩擦一触即发，引发早泄、阳痿和性交痛等男性性功能障碍。

四、危及女性生殖健康。男性过长包皮里隐藏的包皮垢通过性生活被带入女方生殖器内，刺激宫颈引发炎症。包皮垢的长期刺激是导致女方患宫颈癌的因素之一。

温馨提示：看完上述介绍后相信您现在已经知道到医院割包皮要挂什么科了吧，包皮过长、包茎的危害大，男性朋友千万不要拖延不治疗，应及时到专业正规的医院行包皮手术。如果关于包皮手术还有费用或是医保报销等问题需要了解的可直接在线咨询我院值班医务人员。