39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 深圳建国泌尿外科医院 > 正文
综合
问医生

深圳人民医院割包皮是什么科

新闻文章排行榜
2017-09-22
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：深圳人民医院割包皮是什么科？不少打算到医院治疗该病的患者都有类似的疑问，因为有些患者到医院去看病，因为不清楚科室而浪费了不少时间，看包皮包茎挂在我院挂的是生殖整形专科。

　　深圳人民医院割包皮是什么科？不少打算到医院治疗该病的患者都有类似的疑问，因为有些患者到医院去看病，因为不清楚科室而浪费了不少时间，为了避免这种情况出现，不少患者都打算提前在网上了解一下。

　　深圳人民医院割包皮是什么科？

　　随着医疗技术的专业化发展，医院的科室和门类也增多起来。许多患者一时之间无法分清哪些病该看什么科，这也给患者朋友们带来不必要的麻烦。深圳建国男科医院专家介绍，看包皮包茎挂在我院挂的是生殖整形专科，如果是在综合类医院挂男科或是泌尿外科就可以了。

　　深圳建国医院医生表示，男性包皮包茎不做手术易诱发以下几大危害：

　　一、妨碍阴茎发育。由于阴茎头被包皮紧紧包住，得不到外界的应有刺激，阴茎头的发育受到很大束缚。

　　二、感染泌尿生殖炎症。包皮过长使分泌物不能排出而堆积成垢、寄生很多致病菌，病菌侵入尿道可造成尿路感染，并引发包皮炎、龟头炎、尿道炎，还可增加生殖器疱疹等性疾病的感染几率。

　　三、导致男性性功能障碍。男性包皮过长，龟头粘膜平常受到的刺激少，神经感觉过于敏感，性生活时龟头和阴道摩擦一触即发，引发早泄、阳痿和性交痛等男性性功能障碍。

　　四、危及女性生殖健康。男性过长包皮里隐藏的包皮垢通过性生活被带入女方生殖器内，刺激宫颈引发炎症。包皮垢的长期刺激是导致女方患宫颈癌的因素之一。

　　温馨提示：看完上述介绍后相信您现在已经知道到医院割包皮要挂什么科了吧，包皮过长、包茎的危害大，男性朋友千万不要拖延不治疗，应及时到专业正规的医院行包皮手术。如果关于包皮手术还有费用或是医保报销等问题需要了解的可直接在线咨询我院值班医务人员。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈