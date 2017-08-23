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深圳治疗龟头炎要多少钱？

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2017-08-23
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核心提示：深圳治疗龟头炎要多少钱？深圳建国泌尿外科医院专家表示，不同医院治疗龟头炎的费用也不一样，龟头炎治疗要多少钱需要根据病情的严重程度来定需要花多少钱。

　　深圳治疗龟头炎要多少钱？龟头炎是比较常见的泌尿感染疾病，患者常会出现瘙痒、红肿等症状。患有龟头炎后，很多人都会采取积极的治疗，但是关于龟头炎的治疗费用和方法却是很多患者较为关心的问题，下面一起来了解下。

　　深圳建国泌尿外科医院专家表示，不同医院治疗龟头炎的费用也不一样，龟头炎治疗要多少钱需要根据病情的严重程度来定需要花多少钱。治疗男性龟头炎的关键是找准方法，可能花费很少钱就可以治好。如果没有对症，花再多的钱也是枉然。

　　在治疗费用方面，深圳建国泌尿外科医院是深圳市医保定点单位，医杜绝诸如小诊所等随意抬高药品价格、乱收费、滥用药物等现象发生，使得收费标准与其他公立医院相比，费用降低20%-50%.切实解决了广大百姓“看病难、看病贵”的问题，受到百姓的广泛赞誉！

　　深圳建国泌尿外科医院是一所集医疗、预防、保健、康复为一体的现代化专业性医院，医院设有前列腺疾病科室、生殖整形科室、性功能障碍科室、结石科室等几大常见科室，同时也是深圳市医保定点单位，医院实行“透明定价制”，并接受社会监督保证每位患者都能真正地明白就医，清楚付费，所以不必担心会出现滥收费的现象，有深圳社保卡的可携带社保卡前来就诊，异地社保卡也行，深圳建国泌尿外科医院以纳入医保异地就医结算平台，纳入社保报销范围内的疾病都会给以报销，建国医院是全年无休医院，周六日及节假日也照常上班。

　　温馨提示：希望以上介绍能对你有所帮助，龟头炎虽是小病，但也不容忽视，一旦发病应及早规范治疗，减少其自身及并发症的严重危害，降低对人体生殖健康的不良影响。

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