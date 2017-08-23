核心提示：深圳治疗早泻哪家医院好？生活确实不易，而且长期生活在压抑的环境下性功能方面或多或少都会受到点影响，早泄是许多人男性朋友都会出现的问题。

“生活不易，且行且珍惜”，生活确实不易，而且长期生活在压抑的环境下性功能方面或多或少都会受到点影响，早泄是许多人男性朋友都会出现的问题，给男性朋友造成的危害和影响非常大，严重还会影响到男性家庭和睦以及生育，要积极面对，尽早治疗。深圳治疗早泻哪家医院好？下面一起来了解下。

深圳治疗早泻哪家医院好？推荐：深圳建国医院

深圳建国医院坐落于深圳市区，在南航公司附近，医院开设有专门的性功能障碍科室，开展阳痿、早泄、ED、射 精障碍、性交障碍、性交疼痛、性功能诊疗等男性疾病诊治工作，并且有唐天明、陈波等在性功能障碍诊治方面出色的专家主任坐诊。

性功能障碍诊治名医推荐：【陈波】深圳建国医院泌尿外科主任

从事泌尿外科临床工作近二十年，在前列腺疾病、性功能障碍、不孕不育、泌尿感染等方面有较深研究，拥有深厚的理论造诣和丰富的临床经验，目前在深圳建国医院担任泌尿外科主任，特别擅长中西医相结合治疗各种男性性功能障碍、前列腺疾病、男性不育等疾病的诊治，深受肯定与好评。

温馨提示：早泄病因非常复杂，一般以为多数患者的早泄是与精神心理因素有关联，是因为大脑的性中枢兴奋性增强所致，部分患者是由于某些疾病所引起，所以最 好是到正规医院检查检查清楚病因后再对症治疗。关于早泄或是其他方面的疑问，可直接在线咨询我院的【在线值班医生】，不收取任何咨询费用。