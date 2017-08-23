39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 深圳建国泌尿外科医院 > 正文
综合
问医生

深圳治疗早泻哪家医院好

新闻文章排行榜
2017-08-23
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：深圳治疗早泻哪家医院好？生活确实不易，而且长期生活在压抑的环境下性功能方面或多或少都会受到点影响，早泄是许多人男性朋友都会出现的问题。

　　“生活不易，且行且珍惜”，生活确实不易，而且长期生活在压抑的环境下性功能方面或多或少都会受到点影响，早泄是许多人男性朋友都会出现的问题，给男性朋友造成的危害和影响非常大，严重还会影响到男性家庭和睦以及生育，要积极面对，尽早治疗。深圳治疗早泻哪家医院好？下面一起来了解下。

　　深圳治疗早泻哪家医院好？推荐：深圳建国医院

　　深圳建国医院坐落于深圳市区，在南航公司附近，医院开设有专门的性功能障碍科室，开展阳痿、早泄、ED、射 精障碍、性交障碍、性交疼痛、性功能诊疗等男性疾病诊治工作，并且有唐天明、陈波等在性功能障碍诊治方面出色的专家主任坐诊。

　　性功能障碍诊治名医推荐：【陈波】深圳建国医院泌尿外科主任

　　从事泌尿外科临床工作近二十年，在前列腺疾病、性功能障碍、不孕不育、泌尿感染等方面有较深研究，拥有深厚的理论造诣和丰富的临床经验，目前在深圳建国医院担任泌尿外科主任，特别擅长中西医相结合治疗各种男性性功能障碍、前列腺疾病、男性不育等疾病的诊治，深受肯定与好评。

　　温馨提示：早泄病因非常复杂，一般以为多数患者的早泄是与精神心理因素有关联，是因为大脑的性中枢兴奋性增强所致，部分患者是由于某些疾病所引起，所以最 好是到正规医院检查检查清楚病因后再对症治疗。关于早泄或是其他方面的疑问，可直接在线咨询我院的【在线值班医生】，不收取任何咨询费用。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈