核心提示：深圳治疗早泄应选哪个科？到医院看病首先要选择对应的科室，早泄如果在综合性医院看一般挂的是男科或是泌尿外科，如果是在男科或是泌尿外科这样专业性比较强的专科医院看的话，一般挂的是性功能障碍科室。

深圳治疗早泄应选哪个科？疾病有千千万万种，为了方便医生看病及患者就诊就把他们分门别类，所以到医院看病首先要选择对应的科室，但患者毕竟不是医生，对有些病种的分类不是那么清楚，所以就不知道挂哪个科好。

深圳治疗早泄应选哪个科？

深圳医学会成员蒋主任表示：“早泄如果在综合性医院看一般挂的是男科或是泌尿外科，如果是在男科或是泌尿外科这样专业性比较强的专科医院看的话，一般挂的是性功能障碍科室。”

很多的男性朋友，患有了早泄后不重视正规医院的选择，盲目的进行早泄的治疗，往往会出现早泄疾病反复发作的情况。专家表示：男性患者在治疗早泄疾病时，不但要选择科学的方法，还要到正规专业医院进行相关咨询，了解到早泄病因，根据病因，科学治疗。

深圳建国医院在看阳痿早泄等性功能障碍疾病在深圳甚至是整个珠三角地区都很名，深圳建国泌尿外科医院在男性性功能障碍疾病方面很专业，特意引进了盛仁刚、唐天明、王家辉等在阳痿、早泄方面有威望的医师，再者医院地理位置优越，就在地铁边上，很好找，从南山地铁站出来再找200米左右就是了。

深圳建国泌尿外科医院是深圳市医保定点单位，医院以收费规范化，医疗平价化，严格执行国家收费标准，任何科室不得巧立名目擅自私设项目多收、乱收，有社保的患者可带上社保前来就诊，纳入社保报销范围内的疾病都会给以报销。深圳建国医院是全年无休医院，周六日及节假日也照常上班。若需就诊可先网上咨询预约，能节省到院后排队挂号等候的时间。

温馨提示：早泄并不难治，只要科学规范治疗是完全可以治好的。且专家建议患者不管选择什么样的治疗方法，都应该根据自身的具体病情来选择，这样才能达到更好、更理想的治疗效果。