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深圳治疗早泻去哪里

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2017-08-23
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核心提示：深圳治疗早泻去哪里？深圳建国泌尿外科医院坐落于深圳市南山区南山大道1112号。建国医院治疗男科非常专业，能对患者进行专业有效的治疗，是一所集医疗、预防、保健、康复、为一体的专科性医院，在社会上享有盛誉。

　　患有早泄后，每个男性都很苦恼，因为由于早泄的出现，使得和谐美好的性生活失去了原有的美好，女方得不到性满足，自己的心理也承受很大的心理压力。那么，深圳治疗早泻去哪里？下面就一起详细了解下吧！

　　早泄治疗前有必要先来了解一下相关的原因：

　　1、生殖器官的疾病：内部的因素就包括了一些生殖器官的疾病，这些疾病有尿道炎、精囊炎、精阜炎等炎症，会造成刺激，使射 精中枢兴奋度降低，易勃起早泄，或阴茎系带感应性增高，在性交时过份牵引亦引起早泄。

　　2、手淫过度：很多的男性同胞有手淫的习惯，那这是导致早泄很常见的一个原因，而且在手淫的时候，害怕被人发现，心情紧张，力求快速射 精，逐渐养成早泄的习惯。

　　深圳治疗早泻去哪里？

　　深圳建国泌尿外科医院坐落于深圳市南山区南山大道1112号。建国医院治疗男科非常专业，能对患者进行专业有效的治疗，拥有国内一流的检验中心、国际领先的检验仪器、高精尖的诊疗设备。是一所集医疗、预防、保健、康复、为一体的专科性医院，在社会上享有盛誉。

　　阴茎系带埋线增阈术——专业技术，患者放心！

　　在治疗早泄方面，深圳建国泌尿外科医院采用“阴茎系带埋线增阈术”，是一种治疗早泄比较新的技术，治疗的目的就是要提高射 精的阈值，使其能够达到一定程度的性刺激方能射 精。

　　温馨提示：由于导致男性早泄的因素比较多，因此，单靠男性主观的感觉和讲述就判定早泄是错误的，出现早泄，患者需要及时到专业男科医院运用先进仪器进行检查，针对病因，进行治疗。

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