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早泄是男性性功能障碍的一种常见疾病，是男性朋友难以忍受的疾病之一，很多男性朋友在得了早泄之后因为羞于医治，延误了最 佳治疗时机深圳治疗。那么，深圳治疗早泻要多少钱？下面就来一起了解下。

深圳治疗早泻要多少钱？治阳痿早泄要选择正规医院，疗效好收费有保障！

深圳建国泌尿外科医院是深圳市一所大型公立泌尿专科医院，拥有专业的权威专家，领先技术、高端设备，能真正帮助男性朋友从根源上解决问题，恢复健康。医院也是深圳医保定医院，收费严格按卫生局统一标准收取，公开透明。

深圳建国男科医院是深圳第 一家高规格、高水准的男性专科医院，医院装备有高科技的男科设备，拥有优秀的男科专家团队；建院以来，坚持以诚信为本、以顾客为中心，努力践行“服务好一点、程序少一点、收费低一点、满意多一点”的四个一服务理念，受到广大人民群众好评。

治早泄，首 选“阴茎系带埋线增阈术”，该技术是深圳建国男科医院最 新引进治疗早泄的显微技术，根据埋线疗法的选穴原则，利用埋置于穴位或神经敏感区的可吸收线代替针灸针，对穴位局部发挥持续微弱而温和的良性兴奋刺激作用，使机体内环境经过调整而趋向正常，从而达到治疗早泄的目的。

专家表示，通过上述文章的详细介绍，希望对大家有所帮助。早泄既影响患者的身心健康有危害夫妻之间的感情。所以患者一定要积极到正规医院治疗，争取早日康复。还有其他疑问，不妨直接在线咨询了解一下，免费的。