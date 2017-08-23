核心提示：在深圳市治疗龟头炎大约多少钱可以？专家介绍：治疗龟头炎多少钱这个不能一概而论，需要结合患者的病情来说，虽然用的治疗技术都一样，但是患者的严重程度有所不同，所以治疗的费用也会有差异。

在深圳市治疗龟头炎大约多少钱可以？专家表示，治疗龟头炎多少钱这个不能一概而论，需要结合患者的病情来说，虽然用的治疗技术都一样，但是患者的严重程度有所不同，所以治疗的费用也会有差异，最 好是到正规专业的医院去看。

在深圳市治疗龟头炎大约多少钱可以？

深圳建国男科医院医生指出包皮龟头炎的治疗费用因人而异，患者的病情、体质不同，收费也会有所差异。但随着社会的发展，龟头炎的治疗技术日渐成熟，治疗费用不会太高，患者可以放心医治。

一、检查诊断费：因为引起的龟头炎的病因不同，所以首先要确诊是什么病因引起，才好辩证施治、针对治疗。深圳建国男科医院检查诊断费都是按照国家物价局相关规定制定标准，并严格执行国家卫生部统一制定收费标准，杜绝乱收费现象。

二、具体治疗费。龟头炎的治疗包括两大方向：一是单纯地药物治疗，往往价格便宜，但是效果差、难治 愈；二是采用领先的“CRS-超导热疗治疗系统”治疗龟头炎，临床效果显著、安全、快速治疗龟头炎。

治龟头炎，选择正规医院，收费更有保障！

在治疗费用方面，深圳建国男科医院是深圳市医保定点单位，医杜绝诸如小诊所等随意抬高药品价格、乱收费、滥用药物等现象发生，使得收费标准与其他公立医院相比，费用降低20%-50%.切实解决了广大百姓“看病难、看病贵”的问题，受到百姓的广泛赞誉！

温馨提示：包皮龟头炎虽然危害很大，但是及时治疗是完全可以治 愈的，因此男性朋友患上包皮龟头炎不要慌张、害怕，出现症状时，应及早到正规的医院检查治疗，越早治疗越省钱。还有不了解的可以直接咨询我院的在线医生。