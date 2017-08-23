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早泄给男性患者带来很大危害，男性早泄一定要积极就诊，但患者不能盲目去医院治疗，一定要选择正规专业男科医院治疗早泄疾病。那么，深圳治疗早泻医院？下面就来看看专家的权威解答。

深圳治疗早泻医院？专家推荐：深圳建国泌尿外科医院

治早泄，首 选“阴茎系带埋线增阈术”，该技术是深圳建国泌尿外科医院最 新引进治疗早泄的显微技术，根据埋线疗法的选穴原则，利用埋置于穴位或神经敏感区的可吸收线代替针灸针，对穴位局部发挥持续微弱而温和的良性兴奋刺激作用，使机体内环境经过调整而趋向正常，从而达到治疗早泄的目的。

【治疗优势】

手术时间在30分钟内，术后随治随走，可以正常走路和上班。术后3天左右可以恢复性生活。

治阳痿早泄要选择正规医院，疗效好收费有保障！

深圳建国泌尿外科医院是深圳市一所专业男科品牌医院，拥有全国专业的权威专家，领先技术、高端设备，能真正帮助男性朋友从根源上解决问题，恢复健康。医院也是深圳医保定医院，收费严格按卫生局统一标准收取，公开透明。

专家表示，通过上述文章的详细介绍，希望对大家有所帮助。早泄既影响患者的身心健康有危害夫妻之间的感情。所以患者一定要积极到正规医院治疗，争取早日康复。