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深圳治疗睾丸炎的医院？

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2017-08-23
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核心提示：深圳治疗睾丸炎的医院？深圳建国男科医院治疗睾丸炎采用“CRS－超导热疗治疗系统”，采取不接触人体的容性加热治疗方式直接作用于患部，达到快速消炎灭菌的目的。

　　睾丸炎是男科常见疾病，其发病率为12％-18％，男性睾丸炎的病因很多，根据病情类型的不同，引起睾丸炎的原因也有不同。那么，引起睾丸炎的原因有哪些？深圳治疗睾丸炎的医院？？下面我们就一起来看看吧！

　　引起睾丸炎的原因有哪些？

　　引起睾丸炎的原因一【大肠杆菌、变形杆菌、葡萄球菌及绿脓杆菌等病菌】大肠杆菌、变形杆菌、葡萄球菌及绿脓杆菌等病菌是急性非特异性睾丸炎的诱发因素。感染经淋巴或输精管扩散至附睾引起附睾睾丸炎。

　　引起睾丸炎的原因二【流行性腮腺炎】流行性腮腺炎是最常见的睾丸炎病因，大约20%腮腺炎患者并发睾丸炎，多见于青春期后期。睾丸炎一般在腮腺炎发生后3~4d出现，阴囊呈红斑与水肿，一侧或双侧睾丸增大并有高度压痛，偶可见鞘膜积液。

　　深圳治疗睾丸炎的医院？？深圳建国男科医院专业治疗睾丸炎

　　深圳建国男科医院治疗睾丸炎采用“CRS-超导热疗治疗系统”，采取不接触人体的容性加热治疗方式直接作用于患部，达到快速消炎灭菌的目的。治疗过程中对患者不构成任何损伤和痛苦，代表了当今医疗和康复医疗的发展方向。

　　深圳建国医院位于南山市中心区域，地理位置好，交通便利，地铁1号线跟11号线都能直达，医院开设有专门的泌尿感染科室——开展龟头炎、尿道炎、睾丸炎、附睾炎、膀胱炎等泌尿感染疾病的临床研究与诊治工作。

　　温馨提示：通常情况下，睾丸炎多为附睾炎伴发病症，临床如不及时治疗，危害很大。对于睾丸炎的治疗，患者朋友一定要选择到专业、正规的男科医院就诊，早治疗，早康复。还有其他疑问，可直接咨询我院在线值班医生。

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