核心提示：深圳治疗睾丸炎哪里最 好？深圳建国男科医院是深圳市治疗男性疾病最 好的医院之一，医院现设有前列腺专科、泌尿感染专科、生殖感染专科、性功能障碍专科等6大诊疗中心，真正做到“专科专病专治”。

睾丸炎是男性常见的生殖泌尿感染疾病，通常情况下，睾丸炎多为附睾炎伴发病症，临床如不及时治疗，危害很大。那么，深圳治疗睾丸炎哪里最 好？下面一起来了解下。

深圳治疗睾丸炎哪里最 好？深圳建国医院——男科病专业治疗医院！

深圳建国男科医院是深圳市治疗男性疾病最 好的医院之一，医院现设有前列腺专科、泌尿感染专科、生殖感染专科、性功能障碍专科、生殖整形专科、男性不育专科等6大诊疗中心，真正做到“专科专病专治”，诊疗范围覆盖男科所有疾病，来诊患者都能得到最满意的医疗服务。

深圳建国男科医院治疗睾丸炎采用“CRS-超导热疗治疗系统”，该系统采取不接触人体的容性加热治疗方式直接作用于患部，快速消炎灭菌。治疗过程中对患者不构成任何损伤和痛苦，具有治疗精 确、灭菌全面、疗程更短、杜绝复发等优势，代表了当今医疗和康复医疗的发展方向。

睾丸炎患者日常注意事项不可忽视;

男科专家介绍说，睾丸炎发生患者会出现高热、畏寒等全身症状，也可出现患侧睾丸的肿胀与疼痛，厉害时疼痛还可向阴囊、大腿根部及腹股沟区域放射。针对睾丸炎发病多半急骤，起病急的特点，建议患者要切实做好下述建议事项：

1、免疲劳，最 好卧床休息，如要站立行走，最 好用布制托带托起阴囊，避免阴囊悬垂，可减轻疼痛与肿胀。

2、多吃新鲜蔬菜与水果，增加维生素C的摄入，以增加抗病能力。少吃猪蹄、鱼汤、羊肉等所谓“发物”，以免因此而引起炎症部位水肿加重。

3、如果睾丸局部肿痛明显，可采用局部热敷方法，每天至少1～2次，每次持续半小时左右。

温馨提示：睾丸炎危害大，广大朋友要引起注意了，及时就诊才能减轻痛苦，到正规的医院诊治。大家还想要了解更多的男科疾病知识，点击网站在线咨询，直接向我们的在线专家做了解。