核心提示：深圳治疗睾丸炎医院？深圳建国医院不错，患有睾丸炎的男性朋友一定要及时对疾病采取合理的治疗措施。争取早日恢复身体健康！如您还有想要了解的地方，可以咨询在线专家

睾丸炎是男性比较常见的病症，通常是由细菌和病毒引起的，最多见是流行性腮腺炎病毒，但是不管是哪种原因导致的，危害都不容忽视。那么，睾丸炎有哪些常见危害？深圳治疗睾丸炎医院？下面就一起详细了解下吧！

睾丸炎不及时治疗会易诱发各种严重疾病，具体如下：

1、诱发危险疾病，睾丸炎易诱发各种严重疾病，如精索静脉曲张、静索炎、前列腺炎，内分泌疾病、肾炎等肾脏疾病、泌尿感染疾病、恶性肿瘤等，严重威胁男人生命。

2、可致性功能丧失，睾丸炎可导致男性性功能下降，甚至完全丧失性功能，给夫妻生活带来困难。

3、丧失生育能力，睾丸炎还可导致死精，无精，丧失生育能力，并且将炎性病菌传染给配偶，造成妇科疾病，给妻子带来巨大伤害。

深圳治疗睾丸炎医院

深圳建国泌尿外科医院是深圳市一所大型公立泌尿专科医院，设立有专门的泌尿感染科室——开展龟头炎、尿道炎、睾丸炎、附睾炎、膀胱炎等泌尿感染疾病的临床研究与诊治工作。就在深圳市的中心区域，交通很便利，1号线地铁（桃园站下）跟11号线地铁（南山站下）都行，8层大楼专看男科泌尿外科问题，在深圳甚至是广东珠三角地区都很有名望。

温馨提示：由于睾丸炎对男性的危害非常大，因此，患有睾丸炎的男性朋友一定要及时对疾病采取合理的治疗措施。争取早日恢复身体健康！如您还有想要了解的地方，可以咨询在线专家，专家将会为您的提问作出最专业的解答。