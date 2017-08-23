核心提示：深圳治疗龟头炎哪家医院好？治龟头炎，深圳建国泌尿外科医院治龟头炎采用“OKW－磁能波治疗仪系统”，利用特殊磁能波对前列腺病变部位进行辐射，通过热效应和非热效应在极短时间内使组织蛋白凝固的一种治疗方法。

出现了包皮感染这种情况的就会引起很多的生殖器疾病，而龟头炎是近年来发病率很高的一种泌尿系统感染疾病，所以，患者在发现自己出现包皮问题时就去寻找方法解决。那么，龟头炎的危害有哪些呢？深圳治疗龟头炎哪家医院好？下面就一起来了解下吧。

专家表示，常见的包皮龟头炎的危害有：

1、龟头炎会影响男性的性功能，患有龟头炎期间，男性的龟头部性感应神经处于敏感期，加之炎症的损伤，使得在性生活中易早泄，长期可导致阳痿的发生，影响男性正常的性生活；

2、男性龟头炎严重的时候可导致男性不育，由于致炎因子长期刺激对生殖系统精子和性反应的调节，以及包皮内隐藏的炎性分泌物在性交过程中和精液一起进入阴道，降低了精液质量，并且破坏经卵细胞，导致男性不育的发生；

深圳治疗龟头炎哪家医院好？

治龟头炎，深圳建国泌尿外科医院治龟头炎采用“OKW-磁能波治疗仪系统”，利用特殊磁能波对前列腺病变部位进行辐射，通过热效应和非热效应在极短时间内使组织蛋白凝固的一种治疗方法。

深圳建国医院位于南山市中心区域，地理位置好，交通便利，地铁1号线跟11号线都能直达，医院开设有专门的泌尿感染科室——开展龟头炎、尿道炎、睾丸炎、附睾炎、膀胱炎等泌尿感染疾病的临床研究与诊治工作。

温馨提示：大家要注意自身身体的变化，若有不适，一定要及时到正规医院做检查并确诊，要积极配合医生治疗，以免耽误病情。深圳建国泌尿外科医院拥有高技术的诊疗设备，并与多名知名的医学泰斗组成强大的专家团，帮您解决疾病之苦，真诚为您服务，全面为您的健康保驾护航。还有其他疑问不妨直接在线咨询了解下，免费的。