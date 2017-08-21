核心提示：深圳肾结石拍照多少钱？肾结石拍照指的是B超，一般确诊有无结石、结石的位置、体积大小等等都可以通过B超来确定，至于费用几十块到上百块，并不贵。

深圳肾结石拍照多少钱？肾结石拍照指的是B超，一般确诊有无结石、结石的位置、体积大小等等都可以通过B超来确定，至于费用几十块到上百块，并不贵。

深圳建国泌尿外科医院设有专门的结石科室，专门诊治肾结石、膀胱结石、输尿管结石、前列腺结石、尿道结石等各类泌尿结石疾病，并且高薪聘请结石领域知名资深专家曹军、李太友等。结合患者不同的结石类型，针对性运用“碎石、溶石、化石、排石、防石”综合疗法治疗，在碎石的基础上顺利排出结石，从而达到治疗结石的目的，帮助广大结石病患者摆脱结石的困扰。

深圳建国泌尿外科医院汇聚了国内医学领域享誉盛名的资深结石科专家，形成一套全方位科学系统的结石疾病诊疗方案，将结石类疾病治疗水平提高到了一个新的高度，使饱受结石疾病困扰的广大患者得到更为科学合理、一步到位的治疗，在深圳珠三角地区享有盛誉。

深圳建国医院是深圳市医保定点单位，医院以收费规范化，医疗平价化，严格执行国家收费标准，任何科室不得巧立名目擅自私设项目多收、乱收，因为结石病是纳入社保报销范围的，有社保的患者可带上社保前来就诊。深圳建国医院是全年无休医院，周六日及节假日也照常上班。