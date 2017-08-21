核心提示：深圳罗湖在哪里看尿道炎好些？深圳建国男科医院治疗尿道炎采用“CRS－超导热疗治疗系统”，该系统治疗过程中对患者不构成任何损伤和痛苦，具有治疗精 确、灭菌全面、疗程更短、杜绝复发等优势。

尿道炎是一种常见疾病，男性发病率与女性相比可能会低一点，但是其的危害性却是不可小视的。专家提醒，男性患上尿道炎如不及时治疗的话还将会引发急性附睾炎等一系列的并发症，会对患者造成很大的影响，因此必须要及时治疗。那么，深圳罗湖在哪里看尿道炎好些？

治疗前首先我们一起来了解下，男性尿道炎是怎么引起的？

⑴、尿道内异物：自外界放入的异物或尿道内结石等，停顿稍久即可导致尿道感染。

⑵、尿道损伤：尿道器械检查引起的尿道黏膜擦伤，可破坏尿道黏膜防御功能，导致细菌感染。

⑶、邻近器官炎症，如前列腺炎、精囊炎、阴道炎或子宫颈炎等可蔓延到尿道，此常为慢性后尿道炎的顽固病灶。

深圳罗湖在哪里看尿道炎好些？

深圳建国男科医院位于南山区南山大道，是深圳市一所专业男科品牌医院，拥有全国专业的权威专家，领先技术、高端设备，能真正帮助男性朋友从根源上解决问题，恢复健康。医院也是深圳医保定医院，收费严格按卫生局统一标准收取，公开透明。

CRS-超导热疗治疗系统”尿道炎治疗首 选技术！

深圳建国男科医院治疗尿道炎采用“CRS-超导热疗治疗系统”，该系统治疗过程中对患者不构成任何损伤和痛苦，具有治疗精 确、灭菌全面、疗程更短、杜绝复发等优势，代表了当今医疗和康复医疗的发展方向。

专家提醒：患者在治疗尿道炎疾病时，一定要选择正规、专业的男科医院进行治疗，使男性朋友尽早远离疾病的困扰，恢复身心健康。如需帮助，您可以点击在线咨询，与权威专家在线进行一对一的交流。