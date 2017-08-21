核心提示：深圳罗湖附近男科医院？深圳罗湖附近男科医院？深圳很多像＊为这样崇尚狼性文化的企业，工作压力大，经常加班熬夜，长期下去很容易引发这样或那样的男科问题。

深圳罗湖附近男科医院？深圳很多像*为这样崇尚狼性文化的企业，工作压力大，经常加班熬夜，长期下去很容易引发这样或那样的男科问题。当身体出现问题时就要到正规医院去解决。

深圳罗湖附近男科医院？看病到专业的医院去看效果会更好，就像看女人方面的病很多人会选择到妇幼保健院看一样，位于南山区南山大道桂庙路口的建国医院是专业的男科医院，专业诊治各类男科疾病。

深圳建国泌尿外科医院是深圳市区的一家大型男科专科泌尿医院，下设有七大重点科室：

★生殖整形科室——开展包皮包茎、疝气、阴茎延长、阴 茎增粗、鞘膜积液、尿道下裂等各类生殖整形诊治工作。

★前列腺疾病科室——主要开展前列腺炎、前列腺痛、前列腺增生、前列腺囊肿等疾病的临床研究与诊治工作。

★性功能障碍科室——开展阳痿、早泄、过渡手淫、性功能障碍、射 精障碍等男性疾病诊治工作。

★性病科室——开展尖锐湿疣、生殖器疱疹、梅毒、淋病、淋巴肉芽肿、软下疳等性病的临床研究与诊治工作。

★泌尿感染科室——开展龟头炎、尿道炎、睾丸炎、附睾炎、膀胱炎等泌尿感染疾病的临床研究与诊治工作。

★男性不育科室——开展不育症、弱精症、少精症、隐睾症、无精症、精子成活率低、精索静脉曲张等不孕不育疾病诊治工作。

★泌尿结石科室——专门诊治肾结石、膀胱结石、输尿管结石、前列腺结石、尿道结石等各类泌尿结石疾病，并且高薪聘请结石领域知名资深专家曹军、李太友等，运用尖端诊疗设备，精密检测以及治疗，深受患者信赖。

深圳建国男科医院的所有收费标准都是实行透明化的，医院大厅就可看到相应的收费标准，而且是深圳市医保医院，因此你只要在就诊的时候带上社保卡，如果在报销范围内，医院都会帮你进行相应的报销。有需要的患者可以先在线咨询预约，节省到医院后排队挂号等候的时间。